Rain Lõhmus: inimestel on hästi vale kontseptsioon, et raha kasvab DELFI

21.01.2018,Rain Lõhmus: inimestel on hästi vale kontseptsioon, et raha kasvabFoto: KuvatõmmisSaates "Hommik Anuga" oli sel korral külas LHV asutaja Rain Lõhmus, kes on Eesti rikaste edetabelis oma 80,1 miljoniga 28. kohal.Viimasel ajal on palju kõneainet tekitanud Talsingi tunnel ja Saaremaa sild — Rain Lõhmuse meelest oleksid need mõlemad toredad asjad: “Aga ma ütleks, et pigem see on häbiasi, et seda Muhu väina silda ei ole. See oleks võinud ammu olemas olla. See on täiesti jõukohane projekt. Helsingi-Tallinna tunnel on suurusjärgu võrra kallim ja keerukam. Mulle meeldiks, kui ta olemas oleks, aga ma arvan, et siin on vaja teha kõvasti arvutamist tasuvuse osas.”ReklaamSaaremaa sillaga on Rain Lõhmus ka omamoodi seotud. “Jah ja ei. Raivo Hein on mul hea sõber ja me oleme temaga rääkinud. Ma möönan, et olen ka ise selle peale mõelnud juba aastaid tagasi. Olen talle ka rääkinud, mis minu kalkulatsioonid olid, plusse ja miinuseid ning kes võiksid olla poolt ja kes vastu. Hetkel pole mul aga aktiivset kaasa löömist olnud, mis ei tähenda, et kui see asi ikkagi natuke hoogu alla saab — mina olen kindlasti toetaja ja ma oleks nõus ka natuke kaasa lööma, kui vaja,” ütles Lõhmus. “Millega iganes vaja on, raha on kõigest üks asi.”Rain Lõhmus on küll Eesti rikaste edetabelis oma 80,1 miljoniga 28. kohal, ent oma miljoneid ta rahas ei hoia: “Mu miljonid on sellised ettekujutatavad, virtuaalsed. Inimestel on hästi vale kontseptsioon, et raha kasvab. Raha kunagi ei kasva. Raha kõige naturaalsemal kujul on need samad pangatähed. Pane need laua peale või lillepotti, nad ei kasva sul kuidagi. Sa pead need vahetama milleski, mis võib kasvada.”Selleks, et rikkaks saada, tuleb Lõhmuse sõnul teha mingil hetkel õigeid asju, kuid need õiged asjad on sageli midagi sellist, mida teised õigeks ei pea. “Sageli sa pead minema natuke vastuvoolu, mis tundub kahtlane või vale.” Mees nendib aga, et asi pole sugugi nii lihtne, et rikkaks saab õppida raamatu või manuaali põhjal: “See ei toimi nii. See on täpselt nagu investeerimisega. Ma pean end investoriks. Inimesed küsivad, kuidas investeerida. Investeerimist sa ei saa kunagi raamatust õppida. Kui see nii lihtne oleks, siis kõik teeksid seda.”