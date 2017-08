OTSEBLOGI JA FOTOD SÜNDMUSKOHALT | Soomes Turus pussitati vähemalt 8 inimest, kellest 2 on surnud. Kurjategija on võetud vahi alla

"Mees üritas pussitada kõiki vastutulijaid. Ühel naisel olid sügavad haavad ja temast voolas palju verd. See paistis väga hull," rääkis pealtnägija Ilta-Sanomatele.Pealtnägija sõnul üritasid paljud kohal viibunud pussitajat takistada. Üks lõi teda pesapallikurikaga vastu jalga.Ajalehe Turun Sanomat teatel on politsei kontrollinud linnast lahkuvaid ronge ja busse.Soome politsei on tugevdanud valmisolekut kogu riigis, eriti aga Helsingi-Vantaa lennujaamas ja sadamates.Soome presidendi kantselei teatas, et president Sauli Niinistö, peaminister Juha Sipilä ja siseminister Paula Risikko on seoses Turu rünnakuga omavahel ühenduses olnud. Riigi juhtkond jälgib olukorda.