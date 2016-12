Ootamatu külaline: jõulukuuse okste vahel oli mürgine madu PM

Kerti Kulpertoimetaja21. detsember 2016 13:42Pilt on illustreeriv. | FOTO: Stephen Dalton/ScanpixAustraalia on tuntud selle poolest, et seal elab igasuguseid erinevaid putukaid ja roomajaid. Seega pole ilmselt kuigi üllatav, et ka jõulukuuse okste vahelt võib Austraalias leida mõne mürgise tegelase.Täpselt nii juhtus Cheryliga, kes märkas oma jõulupuul «ehet», mis poleks pidanud seal olema: okste vahel oli nimelt mürgine tiigermadu. Madu oli puu küljes üsna rahulikult ja uuris erinevaid ehteid. Kuna kuuse küljes oli teisigi pruunikat tooni ehteid, ei paistnud madu esmapilgul silmagi, kirjutab The Dodo.Tiigermadu kuulub maailma mürgisemate madude hulka ja tema hammustus tapab väiksed saakloomad silmapilkselt. Naine helistas maopüüdjale Barry Goldsmithile, kes saabus kiirelt ja toimetas mao majast välja. Tiigermaod on Austraalias looduskaitse all, seega neid pole lubatud tappa ega neile viga teha.Goldsmith rääkis, et madu roomas majja ilmselt läbi avatud ukse ja veetis aega jõulupuu küljes, kuni majaomanik ta lõpuks leidis. Kuigi tiigermadu on mürgine, kinnitas Goldsmith, et see konkreetne madu oli väga rahulik ega tahtnud kellelegi liiga teha. Goldsmith toimetas mao tagasi loodusesse, kus on tema õige koht.