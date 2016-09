Nädala portree # 37 Andrus Peegel: „Kunstnikuelu võib olla ka elustiil“ Eesti Elu

Foto: Lea KreininNädala portree # 37 Andrus Peegel: „Kunstnikuelu võib olla ka elustiil“Olen küll, rõõmsalt ja rahulikult. Kunstnikuteed aga alustasin Tallinnas, valmistusin kunstikooli eksamiteks ja elasin vanalinnas Uuel tänaval linnamüüri tornis tädipoeg Taivo Linna ateljees. Tema õpetas mulle joonistamist, maalimist, kompositsiooni (ta oli juba sel ajal tuntud metallikunstnik). Põhimõtteliselt saingi tänu temale kunstikooli sisse. Taivo õpetas mulle ka seda, et kunsti tegemine võib olla enam kui lihtsalt tuimalt mingi tellimuse tegemine ja kunstiga tegelemisest võib saada elustiil. Ma olen talle selle õpetuse eest väga tänulik.Ei saagi öelda, et ma oleksin ainult maalija või graafik – ma tegelen natuke kõigega ja see pakub mulle huvi ja lõbu. Näiteks kujundan raamatuid, teen fotosid, teen fonte, joonistan karikatuure (Tartu Linnaraamatukogus oli just Andrus Peegli karikatuurinäitus, toim.). Peale selle joonistan ajalehtedesse ja teen vabagraafikat - tegelen sellega, mis kunstipäraselt paberit määrib, võib-olla see ongi elustiil. (Pikemalt Eesti Elu 16.s ept. paberlehes)* Andrus Peegli näitus „Vaba joonega. Andrus Peegli portreesid taasiseseisvast Eestist“ avatakse Tartu College’is 24. sept. k.a. kl 3 p.l..