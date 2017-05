Manchester Arenal toimunud plahvatuses hukkus vähemalt 22 inimest, politsei teatas kahtlusaluse vahistamisest

23.05.2017,Lauri LaugentoimetajaEsmaspäeva õhtul toimus Manchesteri Arenal plahvatus, milles hukkus teadaolevalt vähemalt 22 inimest ja vigastanuid on enam kui poolsada. Plahvatus toimus pärast pop laulja Ariana Grande kontserti, mil inimesed hakkasid lahkuma areenalt.Rünnakus kahtlustatavana on vahistatud 23-aastane Salman Abedi, vahendas täna CBS News. Abedi oli varasemast Briti võimudele tuttav. Politsei pole ründaja isikut veel avalikustanud.Plahvatus toimus kell 22.33 kohaliku aja järgi.Manchesteri politsei teatas oma Twitteris, et plahvatust käsitletakse praegu kui terrorismiakti."Me võime kinnitada, et vahejuhtum leids aset, kui inimesed lahkusid Ariana Grande kontserdilt möödunud õhtul. Plahvatus toimus väljaspool kontserdipaika, avalikus kohas. Meie mõtted ja palved on suunatud ohvritele," vahendas politsei teisipäeva hommikul Twitteri kaudu.Suurbritannia peaminister Theresa May teatas, et üksik terrorist õhkis lõhkekeha ajal ja kohas, mis oli mõeldud maksimaalsete vigastuste tekitamiseks. May sõnul arvab politsei, et teab teo toimepanija isikut, kuid seda veel ei avaldata.Suur-Manchesteri politsei teatas kahtlusaluse vahistamisest.