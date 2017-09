Lugeja: Eestit iseloomustab kõrge kihistumine, Skandinaavia riigid üritavad sellest iga hinna eest eemale hoida

Rahva hääl DELFI14.09.2017, 15:42Rahva hääle lugejaRahaFoto on illustratiivneFoto: Argo IngverTänane Ärileht kirjutab, et teenindussektoris vohav tööjõupuudus toob juhid leti taha ja tõstab klienditeenindajate palka. Sellele väitele lisab omapoolse kommentaari Delfi lugeja, kelle sõnul räägitakse liiga sinisilmselt Skandinaavia majandusliku tasemeni jõudmisest.Huvitav, kuidas jaksame maksta Skandinaavia tasemel hinda kütuse, vee, soojuse, elektri jms. eest, kuid töötasu on ca kolm korda madalam Skandinaavia tasemest. Seega peab ju midagi muutuma, vastasel juhul kihistumine süveneb (tekkinud on see ammu) ja siis hakkab esile kerkima kõva käe ihalus, mis lubab kõik virelemisega seotud probleemid lahendada. Väikeses riigis muutub väike liiladus kiiresti suureks ja siis tekivad meeleolud, mis nõuavad paratamatult lihtsaid lahendusi. Juba täna leidub neid, kes selliseid lahendusi pakuvad.ReklaamOn kummaline, et kui meil soositakse igati suure kasumiga ning olematu palgafondiga "ettevõtteid", siis Skandinaavias nähakse majanduse mootorina just nimelt sissetulekute taseme ühtlustamist ning eelkõige ka "madalapalgaliste" sissetulekute taseme hoidmist. Just sellisena, et sellest ei piisaks ainult viletsa toidu ja veel viletsama peavarju eest tasumiseks, vaid ka natuke kõigeks muuks. Samas tagavad nad ka ettevõtlusvabaduse - lihtsalt tänu kokkulepetele on ees piir, millest madalamat tasu maksta ei või (tagades loomulikult ka hea töökeskkonna ning normaalse tööaja).Imelik oli kuulata eelkõige eelmise valitsuse puhul seda, et juba varsti-varsti jõuame Soomele-Rootsile järele. Tegelikult me nende suunas ju ei liigu. Eestit iseloomustab eelkõige kõrge kihistumine ja sellega kaasnevad probleemid, Skandinaavia riigid üritavad sellest iga hinna eest eemale hoida. Taga ajame pigem Ameerikat või isegi Venemaad, kus semu- ja röövkapitalismi segu kõige edukamalt arendatakse.Skandinaavia riikidest me kuni eelmise valitsuse lõpuni läksime ikka kaugemale (kogu maksupoliitika oli ju suunatud kaudsetele maksudele ja eelkõige füüsilise isiku maksukoormuse suurendamisele). Loodetavasti nüüd trend pöördub (diisli aktsiisitõus tühistati, viiakse sisse maksuvabastus madalatelt palkadelt jne) - vastuseis on sellele muidugi tugev.