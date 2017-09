Kümned tuhanded eurod ummistasid Genfis kanalisatsiooni

V2 artiklile Käsitöötegijad solvusid president... : Miscellaneous comments: I hope that this article won't put people off crafts of this sort. I am...

sinimustvalge - alati ja igal artiklile Tohib küll, proua president! : Toomepuu on Eesti Vabadussõja mõtte, meele ja kangelaslikkuse geneeetiline edasikandja. Ta on...