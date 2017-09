Käsitöötegijad solvusid president Kaljulaidi väljaütlemise pealeLisatud kõne video.

Hanneli Rudi17. september 2017Käsitööga sinapeal olevaid inimesi solvas president Kersti Kaljulaidi väljaütlemine kõrgetasemelisel konverentsil, et käsitööga tegelevad need, kel haridust vähem.«President Kersti Kaljulaid nimetas Tulevikutöö konverentsil (13.09 -toim) oma kõnes käsitööd madala haridustasemega inimeste tegevuseks lisades, et õnneks on olemas internet, et need harimata inimesed saavad vähemalt oma tooteid läbi selle müüa,» kirjutas üks nördinud konverentsil osalenu Postimehele.Ta nimetas presidendi väljaütlemist äärmiselt ebaviisakaks ja ülbeks suhtumiseks. Eriti arvestades asjaolu, et on Eestis võimalik omandada käsitöös ning tööõpetuses kõrgharidust kahes ülikoolis.«Käsitöö hoiab Eesti kultuuri elus ja kui Eesti president ei väärtusta meie kultuuri, siis kes seda veel peaks tegema?» kirjutas osaleja, kes ei soovinud oma nime lehes avaldada. Postimehega suhelnud inimese sõnul tekitas presidendi selline väljaütlemine nii mõneski kuulajas trotsi ning pettumust. «Raske on sellise väljaütlemise peale mitte solvuda,» lisas ta.Presidendi pressiesindaja Taavi Linnamäe kinnitas, et riigipea suhtumine ei olnud kindlasti halvustav. «Tihtipeale arvatakse, et kaugtöö (või siis täpsem oleks selle kõne kontekstis öelda, et geograafilisest asukohast sõltumatu töö) on võimalik vaid IT-s, startupinduses vms uue tehnoloogia valdkonnas,» selgitas Linnamäe.Tema sõnul oli presidendi jutu mõte, et see ei ole nii ja uutest tehnoloogiatest tulenevad eelised on kättesaadavad kõigil elualadel, haridus- ja tulutasemetel. «Ta ilmestas seda ka näidetega traditsioonilisematest valdkondadest - raamatupidajatest, käsitöölistest,» sõnas Linnamäe.Nii ta rääkis...President Kaljulaid rääkis oma kõnes käsitöölistest kahel korral. «Käsitöövaldkonnas, mis on ajalooliselt olnud karjäärivõimalus inimestele, kes ei soovinud omandada kõrgeid kraade, olid teenimisvõimalused piiratud sellega, kui palju jõuti sõita ringi mööda laatasid. Hiljem, 20. sajandil, seadis piiri see, kui palju suudeti oma kaupa pakkuda näiteks suveniirimüüjatele,» rääkis president.Originaallause inglise keeles on: In handicraft, a time-old available career option for people who do not wish to obtain high degrees, previously it was limited in its earning capacity by the ability to drive around local markets, or later, in the 20th century, by the ability to sign distribution contracts with, say, souvenirs stands.Kaljulaid tõi näiteks Lõuna-Aafrikast pärit mehe, kes nüüd elab nüüd väikses, 8000 elanikuga maakonnas ning valmistab väga kvaliteetseid nooli ning vibusid. Tema klientuur on üleilma, ostjad elavad 500 kuni 1000 km kaugusel.«See näide annab tunnistust, kuidas tehnoloogia pakub võimalusi teenida ja ennast teostada neile, kes tegelevad traditsioonilise alaga ja kelle haridus võib olla piiratud,» oli teine käsitööhuvilis nörritanud lause.Originaallause inglise keeles kõlas nii: This example shows how technology in hands with earnings capability and provisions for those who deal with very traditional subject and whose education might be quite limited.Käsitööd saab õppida Viljandi kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö erialal, Tallinna Ülikooli integeeritud tehnoloogiate ja käsitöö erialal.