Kanada teadlased hoiatavad uue katku eest Kiirgusinfo

21. jaan. 2017Kanada teadlased hoiatavad, et eelkõige arenenud maade elanikud võivad peagi silmitsi seista massilise haigestumisega, millest võib saada isegi 21. sajandi katk. Jutt käib elektroülitundlikkusest, mille sümptomid on muu hulgas südame- ja vererõhuhäired, migreen ning lämbumistunne.Läbiviidud katse käigus magasid katsealused mobiil padja all. Hommikul tuvastati 40%-l neist insuldieelne seisund.Kanada Trenti ülikooli professor Magda Havas on uurinud juba paarkümmend aastat elektromagnetlainete negatiivset toimet inimorganismile. Ta väidab, et mobiiltelefonist tulev kiirgus lõhub vererakke ja praegu on jõudnud inimkond kriitilise ohupiirini – tiheasustusega kohad on mähkunud nii tihedasse elektrosaastesse, et lähiaastatel on meid ootamas ees massiline haigestumine allergiatesse, mida põhjustavad mikrolainekiirgus, wifi ja mobiilivõrgud. Sümptomitena esinevad peavalud, unetus, probleemid mäluga, keskendumishäired, meeleoluhäired nagu depressioon, ärevus, ning valud keha eri piirkondades.Rahvusvaheline Vähiuuringute Agentuur jõudis 13-s Euroliidu riigis läbiviidud uuringus Interphone järeldusele, et mobiiltelefoni elektromagnetväljad võivad olla potentsiaalseks ohuallikaks, suurendades kuni kaks korda võimalikku riski haigestuda ajukasvajasse – glioomi. Glioom on kõige levinum ajukasvaja liik.Mobiiltelefoni elektromagnetvälja tugevus on kuni 40.000 korda väiksem kodusest mikrolaineahjust – seega võib tekkida küsimus, et kas mobiilist tõesti piisab, et inimene haigestuks?Asi on selles, et elektromagnetväljad kumuleeruvad. Peaaegu igas majas on võimalik leida kümneid wifi-võrke, lisaks on wifi kohvikutes, tänaval… Ainuüksi Rootsis on ligi 200.000 inimest teatanud, et neil on wifi vastu allergia. Kas see on alles algus?Seni on teadlased jagunenud kahte leeri – ühed väidavad, et ohtu ei ole ja mikrolainekiirgusele ülitundlikud peaksid pöörduma psühhiaatri poole abi saamiseks, teised aga näevad väga suurt ohtu kiirguste ja kiirgusstandardite kontrollimatus kasvus.Seni, kuni teadlased veel vaidlevad, soovitas Euroopa Parlamendi Assamblee keelustada kõik mobiiltelefonid, juhtmeta lauatelefonid ja wifi koolides ja lasteaedades.Arvestades, et meil on siiski kogunenud juba väga suur kogus teadlaste hoiatusi ja tõendusmaterjali wifi ohtlikkuse kohta, siis tõesti – ehk veel saame hullemat vältida?