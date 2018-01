Kaju: Eesti on väga lähedal valitsuskriisile ERR

Tiina Jaakson ERRPoliitikaanalüütik Andreas Kaju hinnangul on Eesti väga lähedal valitsuskriisile. Kas valitsuskriis tuleb, sõltub tema hinnangul sotsiaaldemokraatidest. Valitsuskriisi saaks ära hoida ka justiitsminister Urmas Reinsalu ise, astudes oma kohalt tagasi.Opositsioon koostab Reinsalu vastu umbusaldusavaldust, kuna ta kahetses, et on varem naistevastase vägivalla hukka mõistnud.Portaali Poliitika.guru toimetaja Andreas Kaju ültes, et valitsuskriisini jõudmine oleneb sotsiaaldemokraatidest, kuivõrd peaminister on öelnud, et ta ei pea vajalikuks oma valitsuse ministri umbusaldamist."Selles mõttes on kuigivõrd imeliku olukorraga tegemist, kus koalitsioonierakondade liidrid kõik, seal hulgas IRL-i esimees Seeder ja Jüri Ratas Keskerakonna poolt kõik ütlevad, et valitsus püsib, kõik on hästi, umbusaldamiseks põhjust pole, aga nii sotside, tundub et ka Keskerakonna ridades on neid inimesi, kes on valmis ministrit umbusaldama. See näitab, et me oleme väga, väga lähedal valitsuskriisile," ütles Kaju "Aktuaalsele kaamerale".Kaju usub, et Keskerakond suudab hääled fraktsioonis koos hoida. Sotsidel on keerukam, sest neile on praegune koalitsioon väärtustelt kõige keerulisem. Reedel teatas sotsiaaldemokraatide fraktsiooni esimees, et sotsidelt ei nõuta ühtemoodi hääletamist. See aga on koalitsiooni tervise seisukohalt halb signaal, hindas Kaju.Tuleval nädalal võib IRL olla silmitsi vajadusega vahetada välja justiitsminister, ent Kaju hinnangul on võimalik ka olukord, kus IRL ei jää valitususse."Üldise toonina ma ütleksin seda, et kui üks koalitsioonierakond annab teise kaolitsioonierakonna ministri usaldushääletuse osas hääletamise vabaks, siis see tähendab, et see valitsus sellises koosseisus ilma mingi vahefinišita või ümbermängimiseta kindlasti jätkata ei saa," kommenteeris Kaju.Kaju hinnangul on siiski võimalik, et sotsiaaldemokraadid otsustavad üksmeelselt, et ei toeta Reinsalu väljavahetamist."Mis see valitsuse vahetus peaks tähendama? No neid kombinatsioone on tegelikult vähe, sest ma ei usu mitte üheski universumis, et Reformierakond on valmis aasta enne valimisi minema valitsusse, eriti arvestades, et neil endal seisab alles liidrivahetus ees," ütles Kaju.Kaju hinnangul on võimalik, et valitsuses vahetatakse välja kas IRL või hoopis sotsid, kui nemad Reinsalut umbusaldades koalitiooni lõhkuma lähevad. Siis tuleks valitsuses arvestama hakata EKRE ja Vabaerakonnaga. Just Vabaerakond võiks analüütiku hinnangul enne valimisi selle vastu suuremat huvi tunda.Olukorra päästaks, kui Reinsalu astuks ise tagasi, sõnas Kaju.Toimetaja: Merilin Pärli