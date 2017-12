JÕULURAHU HOBUSETALLIS:

Indrek SarapuuajakirjanikLõuna EestiJÕULURAHU HOBUSETALLIS: kui keegi küsiks mu käest, et kes on need inimesed, kes on andnud mulle peamise tõuke või mõttejätke, et elu väljaspool suurlinnu, kaunis ja puhtas looduslikus keskkonnas koos oma pere ja koduloomadega on võimalik, siis neist kaks on kindlalt Toomas ja Nelly. Sattusin nende juurde külla umbes 25 aastat tagasi. Nad elasid Otepää külje all Vidrikel ja pidasid hobusetalli. „Tere sõbrad,“ kõlas talliukselt ilma, et oleks eales varem kohtunud… See puudutas. Hiljem sai seal hubases tallis vähemalt ühe vana-aasta ära saadetud ja palju muidki asju hobuste nosimise taustal aetud.Nelly on loomakasvatuse konsulent ja Toomas tõeline hobufilosoof, kelle elutarkus on mind alati, isegi võib öelda ehmatanud oma lihtsuses. Meid viis kokku teine äärmiselt muhe hobusemees Jaanus Mikk. Tänud tallegi selle kohtumise eest.Kuid nüüd on juhtunud lugu, millest suhteliselt hiljuti isegi teada sain ja Nelly enda käest ja mis võib juhtuda meie kõigiga – ta jäi haigeks ja teda on vaja aidata (lugege kirja allpool).Nelly on aidanud paljusid hingi, nii nelja- kui kahejalgseid. Kui saame, aitame meie nüüd teda."Head inimesedPalun abi liikumise abivahendite, elektrooniliselt juhitavate neuro-ortoos käele ja jalale ostmiseks, mis maksavad kokku üle kümne tuhande euro. Oma pere suudab jala ortoosi maksumuse katta, kuid käe ortoosi on mulle samuti tarvis. Olen taotlenud võimalikku toetust ka meie sotsiaalsüsteemi kaudu ja osaliselt seda ka saanud. Kuid puuduolev summa ligi viis tuhat eurot käib ikkagi meile üle jõu.Olen 51-aastane. 5. mail 2015 tabas minu aju kaks trombi, sain ajuinfarkti, mille tulemusena kaotasin tasakaalukeskuse ja vasak kehapool halvatus - seetõttu kaotasin liikumisvõime ja jäin ratastooli. Aju on plastiline organ ja terved osad on võimelised üle võtma puuduvate osade ülesandeid. Paraku tavatreening pole siiani andnud soovitud tulemust. See on ajendanud otsima lisavõimalusi tervenemiseks. Klassikaaslaste abiga jõudsin füsioterapeut Pille-Riika Lepikuni, kes tutvustas mulle neuroortoosidega ravi võimalust. Need on seadmed, mis esialgu asendavad aju, kuid samal ajal treeninguga saadavad impulsse ka ajju, et ikkagi ajus tekiks halvatud käe ja jala koordineeriv keskus. Olen neid seadmeid mitmel korral proovimas käinud - need aitavad jalal ja käel vajalikke taastusravi liigutusi teha ning toetada liikumist ja iseseisvamat toimetulekut. Täpsem kirjeldus on ekirja lisas.Perspektiiv jääda ülejäänud eluks, õigemini öeldes: Alles jäänud Eluks ratastooli, ei ole meeldiv, see on ajendanud kõiki valusid trotsides treenima, kahjuks siiani strateegilise tulemusetaTeie poole pöördun abipalvega, et koguda puuduolev raha, et kaasaegne olemasolev ravivõimalus ei jääks kättesaamatuks raha puudumise tõttu.Kui teil on võimalus ja soov mind aidata, siis spetsiaalne arvelduskonto selleks puhuks on mul SEB pangas:Nelly OinusEE741010152005252005Selgitusreale palun kirjutada "Kingitus ortoosi ostmiseks"Kingitused on tulumaksuvabad.Iga summa on oluline.Olen kõigile abilistele juba ette tänulik.Käesolevat pöördumist võib edasi saata oma tutvusringkonna headele inimestele.PS! Kui kellelgi on soov midagi täpsustavalt küsida, siis parim viis selleks on saata mulle e-kiri:Lugupidamisega ja rahulikku jõuluaega soovidesNelly Oinus"