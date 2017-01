Eestlane avas Euroopa uhkeima kontserdimaja

Kirke Ertkultuuriajakirjanik12. jaanuar 2017 15:16FOTO: KuvatEile avati Hamburgis uus ja Euroopa üks uhkemaid kontserdimaju Elbphilharmonie, mille avahelina kõlas Kalev Kuljuse oboesoolo.Avakontserdil kõlanud esimene teos oli Benjamin Britteni «Paan» «Kuuest Ovidiuse metamorfoosist». Seda oboerepertuaari tippteost on Kuljus esitanud ka Eestis.Laval oli NDR Elbphilharmonie orkester ja peadirigent Thomas Hengelbrock.Avakontserdil viibisid külaliste seas ka Saksamaa president Joachim Gauck ja riigikantsler Angela Merkel.Hamburgi uus maamärk on kontserdimaja Elbphilharmonie. / Reuters / ScanpixElbphilharmonie asub Hamburgis Elbe jõe kaldal ning selle saal on Euroopa suurimaid ning akustiliselt üks paremaid. Hoone projekteeris Šveitsi arhitektuuribüroo Herzog & de Meuron. Selle idapoolne osa on renditud Westin Hamburg hotellile. Kontserdisaali peal asub 45 luksusapartementi. Ehitise kõrgus on 110 meetrit, tegemist on Hamburgi kõrgeima eluhoonega.Rahva seas Elphiks kutsutud kontserdimaja nurgakivi pandi 2007. aastal vana laohoone vundamendile, ehituse eelarve oli 241 miljonit eurot ning see pidi valmima 2010. aastal. Valmimise tähtaega lükati mitu korda edasi. Ehitusega saadi siiski valmis möödunud aasta oktoobris ning maja maksumuseks kujunes 789 miljonit eurot.Pidulikku avamist vaata siit, kontsert algab 22. minutil.Huvilised võivad ette võtta virtuaalse droonilennu, et seda tähelepanuväärset ehitist näha. Videot vaadake siit!