Eesti Presidendivalimiste esimene must hobune alustas galoppi

Esmaspäeval saatis politoloogiharidusega kodanikuühiskonna aktivist Ilvi Jõe-Cannon (78) vallavolikogude esimeestele pöördumise, pakkudes end presidendikandidaadiks eelseisvatel valimistel valimiskogus."Presidendi valimise ebaõnnestumine riigikogus viitab usalduskriisile meie riigis," alustab end valimiste mustaks hobuseks nimetav proua kirja. "Juba see, et mitu saadikut pildistas oma valimissedeleid salajasel presidendihääletusel, viitab asjaolule, et usaldamatus eksisteerib nende seas. Vaatamata sellele, et riigikogulased on andnud vande jääda ustavaks põhiseaduslikule korrale, leidub poliitkuid, kes ei järgi ettenähtud korda."Ilvi Jõe-Cannoni sõnul pole praegune olukord tekkinud üleöö ja kätte on jõudnud aastaid kestnud vastutustundetuse kulminatsioon. Presidendikoha pärast võitlusesse astuvat Jõe-Cannonit hämmastab see, kui vähe arvestavad riigipea pädevusega senised kandidaadid oma väiteid ja arvamusi esitades. Viidates põhiseadusele, tuletab 1997. aastal USAst Eestisse kolinud Ilvi Jõe-Cannon volikogu esimeestele meelde, mis on presidendi ülesanded. "Eesti esindamine pädevalt rahvusvahelises suhtlemises nõuab head inglise keele valdamist ning arusaama eri kultuuridest, eriti meie julgeolekule olulisest Ameerika Ühendriikidest ning neist, mis asuvad Läänemere piirkonnas," vihjab must hobune Jõe-Cannon eelistele, mis eristavad teda teadaolevatest presidendiametisse pürgijatest.Midagi sootuks erakordset ja üllatavat aktiivse proua pöördumine siiski ei sisalda. "Olen erakondlikult ja majanduslikult sõltumatu," kirjutab Jõe-Cannon. "Presidendina oskan näha suuremat pilti, ühiskonda tervikuna ja mis suunas on riigil kasulik liikuda ning rõhutaksin siinkohal majanduspoliitilist tegevust. Võin öelda, et kõik prognoosid lubavad järgmisel viiel aastal keerulist, isegi pingelist olukorda nii majanduses kui ka julgeolekus. Sellises olukorras vajab riik stabiilsuse edendajat ja usaldusväärset isikut Kadriorus."Ilvi Jõe-Cannon kinnitab volikogude esimeestele, et vastab põhiseaduses toodud nõuetele, et Eesti presidendi kandidaat peab olema sünnilt Eesti kodanik ja vähemalt 40 aastat vana. Presidendiks saades lubab proua Jõe-Cannon tasakaalustada meie ühiskonda, seistes aususe ja õigluse eest ning rõhutada õigusinstitutsioonide usalduse tõstmise vajadust. Kui volikogude esimehed peaksid avaldama soovi presidendikandidaadi kandidaadi Ilvi Jõe-Cannoniga kohtuda, on ta hea meelega nõus kohale tulema.Ilvi Jõe-Cannon on sündinud 1937. aastal Eestis, kuid oli sunnitud 1944. aastal pagulusse siirduma. Ta on õppinud ajalugu Connecticuti ülikoolis ja politoloogiatIndiana ülikoolis. Ta on töötanud õpetajana ja riigiametnikuna, pidanud poodi ja olnud aktiivne Välis-Eesti kogukonna liige. 1997. aastal kolis ta Eestisse. Ilvi Jõe-Cannon on Alkoholivaba Eesti (AVE) asutajaliige.