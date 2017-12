Vinland võlub. Aga kus see asub? Nii Kanadas kui Eestimaal! Eesti Elu

Päikeselaigumees Juhani Jaeger. Foto: marii.eeAndres RaudseppNeed, kes seostavad maadeteadust ajalooga, ühendavad Vinlandi nime viikingite poolt tuhat aastat tagasi avastatud Newfoundlandi põhjapoolse nurgaga. Et üsna kõva maatükiga, mida nüüdsel ajastul nimetatakse- “vin-“ ilmselt vihjab nii rohumaadele kui marjadele. Kanada, eriti Newfoundland, on uhke ilusa rahvuspargiks kujundatud maa-ala üle. Läheme vaatama!Kuna viikingid on ka eestlastele omased, pole ime, et poisid kodumaal haarasid heast asjast kinni ja hakkasid kõva häälegai nime all laulma.Käesoleva loo pealkiri ütleb, et Vinland võlub. Ilusamate paikade hulgas Kanadamaal. Aga kuidas on lauluansambliga? No sellel on täitsa oma võlu. Vinlandi laulud on ühe vahva luule- ning laulumehe poolt raiutud. Nii viis kui sõnad. Kui kord neid kuuled, tahad uuesti kuulda ja veel kaasa laulda. Nii juhtuski minuga.Ansambli “Vinland” poeet-helilooja-laulja, prantsuse keeles, kannab eestipoolset nime. Ta kirjutab ilmekalt nii armastusest kui loodusest. Ühel hilisemal heliplaadil (2013) nimega “Vinland – päikeselaigumees”, on tema looduselaulud “Öö hääl” ja “Iiriste aed” mind kandnud kodumaa igatsuseni ja olen hakanud nende helinditega kaasa laulma maanteel Torontosse. Kui “Öö hääl" on minu jaoks praegune lemmiklaul, pean “Iiriste aeda" rohkem kui lauluks; see on maaling. Saatemuusika stiil ja tempo on kaasaegne —linnapoolne rokk pigem kui kantri. Kui see minule alguses polnud just omane, sain sellest kiiresti üle.Olen “Päikese” CDd kinkinud noorematele, eriti pereliikmetele, kuna plaadil kajastuvad selgelt arasaadavad silbid ja sõnad. Et peaaegu eesti keele kursus. Veel üks pluss! Supervõluvana kostab plaadil aeg ajalt värviandev naishääl.on haritud ning tuntud vokaalesineja, kelle hääl võib isegi sõltuvust tekitada. Tahaks teda ikka ja jälle kuulda.Heliplaat, mis ilmus küll juba aastal 2013, on aasta-paar tagasi saanud lisandina uuema tõlgenduse. See tähendab, et vähemalt viis pala nüüd kostavad ka inglise keeles ja kaks isegi venekeelses versioonis, mida Juhani samuti valdab ladusalt. Minu silmis järelväljaanne, nimega “Ambitious”, müüb end poole hinnaga, aga demonstreerib erksalt, millega on hakkama saadud. On väärt omada – kas või võrdlemiseks - mõlemad CDd koos. Kui mitte Estore’ist, siis nende ridade kirjutaja kaudu. Loodetavasti ka Eesti Majas rahvajõulupuul.Juhaniga teevad CD-del koos tublit tööd sõbrad, kes moodustavad ansambli, peamiselt Ott Kaasik ja Kristjan Priks, mängides, lauldes, muusikat seades. Kaasa on haaratud ka muusikud Lauri Lüdimois ja Kaarel Liiv.Olen Juhanit isiklikult kuulnud solistina vaid kord Tartus, olgugi et Juhani ja Vinlandi etteastete arv nii Eestis kui mujal Euroopa riikides on suurearvuline. Tookordne esinemine toimus mõned aastad tagasi Tartu Jaani kiriku “tornis", kus ta tihti korraldab esinemisi.