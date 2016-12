VIDEO - Ühe minuti loeng: mis on pööripäev? ERR

Sulev Oll21.12 16Pööripäev pole lihtsalt üks hetk ajal, mil ööd on kõige pikemad ja päevad kõige lühemad. See on ka inimeste hingedes väga pöördeline aeg. Alles peale uut aastat võib rahulikumalt hingata ja tõdeda, et seekordne pööripäevapööris jättis meid peaaegu endiseks. Kõikvõimalike pööramiste nimetamine on ka päris korralik keeleharjutus.Jõulud algavad pööripäevaga. Tänavu on pööripäev jõulukuu 21 päeval. Loodetavasti pöörab talveks, sajab laia jõululund, lastel hea siis hangedes mõnusalt pöörelda.Pööripäev on tõesti tõsine pööre jõulude suunas. Mõned pööravad päriselt ära, pööravad sisse igasse kauplusse. Lõpuks pööravad rahakoti pahupidi ja raputavad seda: ei, sentigi pole enam jäänud! Täiesti pöörane!Õnneks on ees veel vana aasta ärasaatmise pidu, mis viib paljud pöördesse. Osa meist valab õnnetina, teised, need pöörased, valavad rohkem klaasidesse.Kohe tuleb aga uus aasta ja võime oma senise elu pea peale pöörata.Ainult karu metsas ei tea sellest midagi, vaid pöörab tõnisepäeval ehk 17. jaanuaril rahulikult teise külje.Tänavu on talve alguseks märgitud 21. detsember kell 12.44.ToimetasJaan-Juhan Oidermaa