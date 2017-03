Vene kaitseministeerium kommenteeris uudist Vene eriväelastest Egiptuses: sellised nägemused külastavad anonüüme Ukrainas ja Baltimaades

14.03.2017,Lauri LaugenToimetajaVene kaitseministeerium kommenteeris uudist Vene eriväelastest Egiptuses: sellised nägemused külastavad anonüüme Ukrainas ja BaltimaadesIgor KonašenkovFoto: Ivan Sekretarev, APVene eriotstarbelisi väeüksusi Egiptuses ei ole, teatas Venemaa kaitseministeeriumi ametlik esindaja Igor Konašenkov, kommenteerides Reutersi teadet Vene sõjaväelaste Egiptusse Liibüa piirile paigutamise kohta.„Mingeid Vene eriotstarbelisi allüksusi Sidi-Barranis (Egiptus) ei ole. Selliste ettesöötmistega anonüümsetelt allikatelt ei häiri teatud lääne massiteabevahendid avalikkust juba mitte esimene kord,“ teatas Konašenkov TASS-i vahendusel.Reklaam„Eriti tihti külastavad sellised „nägemused“ anonüüme Ukrainas ja Baltimaades. Ja juba päris rumalalt ja sündsusetult Ameerika eriteenistuste suhtes kõlavad Reutersi tsiteeritud sellesama „allika“ sõnad, et „USA luuretegevus Vene sõjaväelaste suhtes on raskendatud „lepinguliste“ ja „erariietes agentide“ kaasamise tõttu",“ lisas Konašenkov.Reuters teatas varem diplomaatilistele allikatele viidates, et Venemaa on saatnud Egiptuses asuvasse Sidi-Barrani lennubaasi 22 mehest koosneva erivägede allüksuse. Reutersi teatel asub see linn Liibüa piiri lähedal. Reutersi allikad teatasid veel, et Venemaa kasutas veebruaris baasi Mersa Matruhi linnas, mis pole samuti Liibüast kaugel.