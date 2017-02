Vabariigi Presidendi tervitus eestlastele välismaal Eesti Vabariigi 99. aastapäeva puhul

Head eestlased kõikjal maailmas, head Eesti Vabariigi 99. sünnipäeva teile! Ma olen kindel, et neid riike, kus seda päeva tähistatakse, võibki olla umbes nii palju, pisut alla saja. Võib-olla oled sa täna üksi ja ainuke eestlane, võib-olla on sinu ümber sadu. See ei olegi nii oluline. Meie siin kodu-Eestis mõtleme teie peale ja ootame teid külla ja ootame teid tagasi. Hoidke eestlust!