VAATA, millised Eesti külad on välja surnud DELFI

VAATA, millised Eesti külad on välja surnud

19. detsember 2012DELFI Eestielu.eeFoto: Ilmar SaabasEestis on 2011. aasta rahvaloenduse andmete kohaselt 4438 küla. Neist 12 on üle 1000 püsielanikuga, enamuses elab aga alla saja inimese. Kus asuvad need hüljatud külad? Panime ritta külad, kus heal juhul elab vaid üks püsielanik. Selliseid külasid on kokku üle 150, lõivosa neist Võrumaal.Kujutage ette, et elate külas, kus ei ela mitte ühtegi teist inimest - vaid loomad ja loodus on ümberringi. Seda võivad tunda kümned inimesed, kes saavad ilma valetamata öelda, et on nii külavanema kui külanarri ametis. Samas on Eestis koguni 102 küla, kus ei ela ametlikult mitte keegi. Viimasel juhul võib tegu olla geograafiliselt kehva asukohaga, aga ka paigaga, kus käivad suvitajad. Kindel on aga see, et kunagi on neist igaühe territooriumil olnud vilkam elutegevus kui praegu.Hüljatud külad 2011. aasta rahvaloenduse andmetel:vald 2000. aastal 2011. aastalHARJU MAAKONDKoipsi küla Jõelähtme 0 0Rammu küla Jõelähtme 0 0Rohusi küla Jõelähtme 0 0Koitjärve küla Kuusalu 0 0Kolgu küla Kuusalu 0 0Pala küla Kuusalu 2 0Katsina küla Kõue 2 1Vahetüki küla Kõue 3 1HIIU MAAKONDTohvri küla Emmaste 0 0Heistesoo küla Kõrgessaare 0 0Hüti küla Kõrgessaare 2 0Lehtma küla Kõrgessaare 7 0Leigri küla Kõrgessaare 2 1Mardihansu Kõrgessaare 0 1Ogandi Kõrgessaare 1 1Palli küla Kõrgessaare 0 0Puski küla Kõrgessaare 8 1Sülluste küla Kõrgessaare 0 0Tiharu küla Kõrgessaare 0 0Viitasoo küla Kõrgessaare 2 0Vilima küla Kõrgessaare 0 0Nõmmerga küla Käina 0 0Leerimetsa küla Pühalepa 0 0Määvli küla Pühalepa 0 0IDA-VIRU MAAKONDKiissa küla Avinurme 4 1Aidu küla Maidla 1 0Koolma küla Maidla 0 0Lipu küla Maidla 4 0Uljaste küla Sonda 1 0Uikala küla Toila 14 1JÄRVA MAAKONDJõeküla küla Koeru 0 0Norra küla Koeru 3 0Valila küla Koeru 8 1Näsuvere küla Türi 0 0LÄÄNE MAAKONDEnivere küla Martna 4 0Soo-otsa küla Martna 3 1Hobulaiu küla Ridala 0 0Rohense küla Ridala 9 0Varni küla Ridala 0 0Hosby küla Vormsi 0 0LÄÄNE-VIRU MAAKONDKallukse küla Kadrina 10 1Luusika küla Laekvere 5 0Sootaguse küla Laekvere 4 1Kadiküla küla Rakke 0 0Padaküla küla Rakke 0 0Villakvere küla Rakke 0 0Araski küla Tamsalu 3 1Järsi küla Tamsalu 8 0Koiduküla küla Tamsalu 3 1Lemmküla küla Tamsalu 0 0Andi küla Vihula 10 0Kaukvere küla Vinni 1 0PÕLVA MAAKONDKoidula küla Värska 10 0Rääptsova küla Värska 5 0PÄRNU MAAKONDAltküla küla Halinga 5 1Joonuse küla Koonga 1 0Kuhu küla Koonga 2 0Kurese küla Koonga 0 0Naissoo küla Koonga 1 1Parasmaa küla Koonga 0 0Piisu küla Koonga 6 1Sookatse küla Koonga 0 0Õepa küla Koonga 0 0Koeri küla Varbla 0 0Rahkma küla Vändra 0 0RAPLA MAAKONDKoluta küla Märjamaa 0 0SAARE MAAKONDAbaja küla Kihelkonna 6 1Karujärve küla Kihelkonna 1 0Kiirassaare küla Kihelkonna 1 0Karulase küla Kihelkonna 2 1Kuremetsa küla Kihelkonna 3 0Metsaküla küla Kihelkonna 0 1Neeme küla Kihelkonna 4 0Rannaküla küla Kihelkonna 1 1Sepise küla Kihelkonna 2 1Tohku küla Kihelkonna 4 1Vaigu küla Kihelkonna 2 1Varkja küla Kihelkonna 2 0Rannaküla küla Laimjala 2 0Kaisa küla Leisi 0 0Liiva küla Leisi 0 0Moosi küla Leisi 0 0Nava küla Leisi 2 1Peederga küla Leisi 9 1Tõre küla Leisi 0 0Täätsi küla Leisi 0 0Eeriksaare küla Lümanda 0 0Vana-Lehetaguse küla Lümanda 0 0Raegma küla Muhu 4 0Merise küla Mustjala 0 0Matsiranna küla Pihtla 4 1Metsaküla küla Pihtla 0 1Räimaste küla Pihtla 0 0Sagariste küla Pihtla 4 1Hindu küla Salme 0 0Karuste küla Torgu 4 0Mõntu küla Torgu 3 0Maantee küla Torgu 0 1Soodevahe küla Torgu 0 0Sääre küla Torgu 13 0Väkra küla Valjala 0TARTU MAAKONDLahe küla Alatskivi 6 1Palupõhja küla Puhja 5 0Praaga küla Vara 0 0VALGA MAAKONDTõrvase küla Taheva 0 0Mustumetsa küla Õru 2 1VILJANDI MAAKONDMaru küla Halliste 7 0VÕRU MAAKONDAndsumäe küla Haanja 0 0Kotka küla Haanja 0 0Mahtja küla Haanja 0 0Käänu küla Haanja 4 1Kirbu küla Haanja 3 1Mäe-Tilga küla Haanja 1 1Naapka küla Haanja 1 0Pillardi küla Haanja 6 1Posti küla Haanja 1 0Pundi küla Haanja 4 0Saluora küla Haanja 0 0Vaarkavi küla Haanja 1 0Vastsekivi küla Haanja 4 1Vorstimäe küla Haanja 0 0Kastamara küla Meremäe 3 1Kiiova küla Meremäe 6 1Klistina küla Meremäe 1 1Lutja küla Meremäe 0 0Masluva küla Meremäe 2 1Ostrova küla Meremäe 5 1Paklova küla Meremäe 0 0Palo küla Meremäe 0 0Triginä küla Meremäe 4 0Sulbi küla Meremäe 1 1Tedre küla Meremäe 4 1Tuulova küla Meremäe 3 0Horosuu küla Misso 4 0Häärmäni küla Misso 2 0Korgõssaarõ küla Misso 3 1Kossa küla Misso 3 0Kundsa küla Misso 4 1Laisi küla Misso 0 0Muraski küla Misso 0 0Parmu küla Misso 1 1Pulli küla Misso 6 1Saagrimäe küla Misso 1 1Sapi küla Misso 1 1Savimäe küla Misso 8 1Toodsi küla Misso 1 1Aabra küla Rõuge 2 0Ahitsa küla Rõuge 0 0Haki küla Rõuge 1 1Kadõni küla Rõuge 5 1Kaku küla Rõuge 0 0Kaluka küla Rõuge 5 0Muna küla Rõuge 2 0Murdõmäe küla Rõuge 0 0Ortumäe küla Rõuge 3 1Petrakuudi küla Rõuge 0 0Sõemõisa küla Rõuge 4 0Udsali küla Rõuge 2 1Laurimäe küla Varstu 5 1Kornitsa küla Vastseliina 4 1Käpa küla Vastseliina 1 1Tellaste küla Vastseliina 1 0Allikas: Statistikaamet, Rahva- ja eluruumi loendus 2011ReklaamOsa 2000. aastal nulli või ühe elanikuga küladest on vahepealsete aastatega mõned inimesed juurde saanud. Siin ei ole loodus tühja kohta sallinud:vald 2000. aastal 2011. aastalHARJU MAAKONDKukepala küla Kõue 0 3Sääsküla Kõue 0 9HIIU MAAKONDKaderna küla Emmaste 1 2Kauste küla Kõrgessaare 1 3Malvaste Kõrgessaare 1 3Sigala Kõrgessaare 0 13IDA-VIRU MAAKONDKaatermu küla Illuka vald 0 4LÄÄNE MAAKONDOsmussaare küla Noarootsi 0 6LÄÄNE-VIRU MAAKONDKoolimäe küla Vihula 1 6Kosta küla Vihula 0 4Tidriku küla Vihula 0 4RAPLA MAAKONDEllamaa küla Kehtna 0 17SAARE MAAKONDJootme küla Kaarma 1 13Mäebe Kihelkonna 0 2Oina küla Muhu 1 3Kiruma küla Mustjala 0 2Ohtja küla Mustjala 1 2Kõinastu küla Orissaare 0 4Leina küla Pihtla 0 2Väike-Rootsi küla Pihtla 0 2Lõu küla Salme 0 4