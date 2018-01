Uueks saabuvaks aastaks. "Ärkamise aeg" video Viivi ja Rein Lepik Tartust

Armsad eesti inimesed üle kogu maailma!Eestimaa ja eesti rahva hea käekäik on oluline meie kõikide jaoks. Tundub, et meil läheb praegu hästi, aga on ka rida muremärke. Kahjuks pole kuigi palju järel sellest rahva ühtsusest, mis laulva revolutsiooni päevil nii vaimustav oli. Meil on imeline loodus, aga ähvardava mõõgana on meie pea kohal oht, et tselluloositehase projekti käivitamise korral saavad meie metsad korvamatu kahju osalisteks ja paljud kaunid vaated kaovad jäädavalt. Samaväärset ohtu kujutab ka küsitavate põhjendustega rajatav kiirraudtee keset soid, rabasid ja metsi.Eestimaa peab säilima kauni ja elamiskõlbuliku paigana ka meie laste ja lastelaste jaoks. Oleme kõik vastutavad selle eest ja meie kohus on tuua niinimetatud talupojamõistus taas ausse. Me peame seisma selle eest, et Eestimaad ja meie rahvast kahjustavad arengud saaksid peatatud. Selleks on vaja suurendada ühtekuuluvustunnet, vaadata hingesügavustesse ja leida taas tahet ja jõudu aitamaks kaasa Eestimaa heale käekäigule.Ma usun, et siinjuures vaatamiseks pakutavad 2 videolugu aitavad luua positiivseid emotsioone ja tekitavad tahte midagi head ja ilusat teha. “Ärkamise aeg” kannab minu meelest mõtet, et on taas aeg üheskoos tegutsema asuda, “See maa” loob tunded, kui oluline on meie jaoks see põhjamaine maalapp, kus nii tihti jäised tuuled puhuvad. Aga eelkõige nautigem Eestimaa võrratut loodust!Soovime Teile kõigile rahulikku jõuluaega ja imelist uut aastat, aastat, mil meie armastatud Eesti Vabariik oma suurt juubelit tähistab!Viivi ja Rein Lepik Tartust,Rein Lepik on siia lisatud videolugude autor aga ka Eestimaad tutvustava filmisarja “Imeline lihtne maa” looja