USAs on massidesse minemas uus koos elamise vorm. Mida see endast kujutab? (29)

Tanel SaarmannToimetaja Tanel SaarmannUSAs on massidesse minemas uus koos elamise vorm. Mida see endast kujutab?Foto: Scanpix, AFPSotsiaalmeedia põlvkond on taas raputamas mõttemalle. Nüüd on hoogu saamas ja massidesse minemas uus üürimise viis, mil nimeks „co-living" ehk kooselamine. Mis selle sisu on? Sellest kirjutab CNBC.Põhimõtteliselt tähendab see seda, et kokku kolivad võhivõõrad inimesed ning kõik kirjutavad alla eraldi üürilepingule. Sellega saavad nad eraldi magamistoa koos vannitoaga, ülejäänud ruume jagatakse. See on tekkinud, kuna rendihinnad üha kasvavad.Vanakooli arendajad on seda muutust tajunud ning näiteks Chicagos on selline rentimisviis juba oluliselt mõjutamas kohalikku turgu.Property Markets Group, kes on arendaja New Yorgis, Miamis ja Chicagos planeeris ja ehitas ühe esimestest rendimajadest, mis on osaliselt spetsiaalselt mõeldudki kooselajatele.Ühe ukse taga on kolm magamistuba, mil igalühel on oma vannituba. Ühisala on täielikult möbleeritud. Seal on näiteks ka televiisor. Koridori kapp on tavapärasest suurem, et sinna mahuks kolme erineva inimese kraam. Igal rentnikul on oma ühe-aastane üürileping. Ja erinevalt tavapärasest kaaslasega korteri jagamisest ei ole neil teineteise ees kohustusi.Hoones on ka nö tavakortereid, sest nii uuele kontseptsioonile ei olnud lihtne rahastust leida. Investorid tahavad reeglina näha väga kindlat renditulu. Kolm erinevat lepingut ühes korteris on tavapärasest suurema riskiga tegutsemine.Selline kontseptsioon on loodud Ryan Sheari ja Noah Gottliebi poolt, kes on ise noored.„Kui me lahkusime kolledžist, siis ei leidnud me kohta, kus elada," ütles Shear. „Sellist sotsiaalset kooselamist ei eksisteerinud. Ei ole seda ka nüüd massiliselt."Niisiis käisid nad idee välja ja mitte ainult ei aidanud ehitusel kaasa vaid lõid ka sotsiaalse keskkonna. Hoones on ühiskasutatavad ruumid, kus saab tööd teha ja lihtsalt puhata.Gottliebi sõnul peab kindlasti rõhutama, et nad ei tee midagi uut. Gottlieb elab muide ka ise selles Chicago majas. „Inimesed on koos võõrastega korterit üürinud ja nendega elanud pikka aega. Meie püüame eemaldada sealt negatiivsed küljed."Niisiis on ühiskasutatavate alade puhul hoones olemas oma puhastusteenistus. Kui aga kooselavad üürilised ei saa omavahel läbi, siis võivad nad kortereid lihtsalt vahetada.„Ja mis kõige olulisem. Me loome keskkonna, kus sa saad leida sõpru ja sinu ümber on sinuga sarnaselt mõtlevad inimesed," ütles Gottlieb, kel on Chicagos juba käsil järgmine samalaadne projekt.Selliseid hooneid on veidi kallim ehitada, kuid üüritulugi on suurem. Iga inimese puhul on see väiksem, kuid kokku ühe korteri kohta suurem.Teada on, et erinevad arendajad näevad, et USAs võiks lähima viie aasta jooksul kerkida tuhandeid selliseid kooselamise kortereid.