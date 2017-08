Trumpi vastusamm: Venemaa peab sulgema USA-s mitu diplomaatilist esindust

Sven RandlaidToimetaja31. august 2017Venemaa peakonsulaat San Franciscos. | FOTO: Eric Risberg/AP/ScanpixUSA võimud andsid vastuseks Moskva «ettehoiatamata tegevusele» Venemaale korralduse sulgeda oma konsulaat San Franciscos ning veel kaks diplomaatilist filiaali.Ühendriikide välisministeerium teatas Venemaa konsulaatide sulgemisest mõni aeg pärast seda, kui Moskva sundis USAd vähendama oma diplomaatilist koossseisu Venemaal, vahendas BBC.USA võimude kinnitusel langetati vastav otsus «võrdsuse vaimus».San Francisco konsulaadi ning Washingtoni ning New Yorgi harude sulgemine peab olema läbi viidud laupäevaks.Samas avaldab Washington lootust, et diplomaatiline nägelus kahe riigi vahel lõpeb.Mõni nädal tagasi nõudis Moskva, et USA vähendaks oma diplomaatide arvu Venemaal 455 inimeseni. Ülejäänutel tuleb Venemaalt lahkuda septembri alguseks. Venemaa nõudis ameeriklaste lahkumist pärast seda, kui USA kehtestas mullu valimistesse sekkumise eest Moskva suhtes sanktsioonid.