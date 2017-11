Toronto Tartu Collegei's esitati planeeritava Eesti Keskuse detailid

Esmaspäeval, 30. oktoobril, pidasid neli Eesti Keskuse tugiorganisatsiooni koos Toronto linnavoliniku Joe Cressy'ga informatiivse koosoleku Tartu College'i lähipiirkonna Annex ja Harbord Village elanike teadvustamiseks. Kohal oli umbes 60 kohalikku kellest osa olid juba varem kursis olnud Eesti Keskuse projektiga.Arhitekt Alar Kongats alustas kavandatud plaanide ülevaatega. Esimene samm oleks 11 Madison'i ajaloolise kaitse all oleva hoone taastamine, mille käigus lammutatakse maja tänavapoolne esik, sest see ei olnud osa originaalse 19. sajandi lõpus ehitatud struktuurist. Haljastuseks oleks "roheline" katus mis kaunistaks avalikke pindasid. Uuritakse kõrval Huroni tänaval asuva kiriku kaasamist projektiga. Hr. Kongats kinnitas kohalviibijatele, et neljal organisatsioonil on olnud piisavalt kogemusi sellise asutuse haldamiseks, mis võiks olla otsene vihje praeguse Chester Public School'ile ja sellele lisatud Toronto Eesti Maja juurdeehitusele.Järgmiseks, firma Bousfields planeerija Peter Smith (nimi tuttav juba endistest Eesti Maja projektidest) avaldas, et Eesti Keskuse arendamine on ikka algfaasis. Rohkeid ja põhjalikke konsultatsioone on peetud linnavoliniku Cressy'ga, koos linna planeerimise ja ajaloolise kaitse osakondadega. Lähielanikele lubati kõikide määruste järgimist, nagu kahekordse keskuse 12. meetri ja katusel tugiaparatuuri 5. meetriste kõrguste piirangutega, ning distantsidest Madisoni tänavast. Hr. Smith seletas, et peale 9 Madison parkimisplatsi ostmist on vajalik järgmise mitme kuu jooksul taotleda linna planeerimisosakonna, ajaloolise kaitse ja ehitustsooni muudatustele nõusolekud.Küsimuste seas oli silmapaistvaim asjaga kursisoleva Annexi elaniku järjekordne kahtlus, kas projekti finantsid on küllaldased, sest eelmisel koosolekul ei olnud need veel määratud ega paika pandud. Hr. David Kalm vastas "jah", et rahastus on nüüd olemas ja 4. organisatsiooni kinnitusel tuleb see Toronto Eesti Maja müügist. Praegune fookus on parkimisplatsi müüja Build Toronto ja Toronto linna ettekirjutistega toime tulemine. Hr. Cressy lisas, et linn on olnud väga hooliv lähielanike vajaduste suhtes. Oli kommentaar ühe elaniku poolt, et eestlaste arhitektuur on aastaid olnud osa Annexi piirkonnast.Et Eesti Keskuse ehitus ajal võivad tekkida Madisoni ja Bloori tänavate nurgal suured probleemid, sest üle tee on kavandatud ehitamiseks 29. korruseline kõrghoone, vastas hr. Cressy, et linna ehituslubade ajastamisega tagatakse sujuva tegutsemise.Kõige olulisem oli hr. Kalmi poolt väidetud, et Eesti Keskuse projekti võiks alustada juba 2018. a. sügisel 11 Madisoni restaureerimisega. Sellest võis järeldada, et ollakse seniste eeluurimistega rahul. Nüüd, kui on juba laiemale linnapublikule teatatud Eesti Keskuse projekti hetkeseisu, võiks ka eesti kogukond kokku kutsuda, et ka neid valgustada nende samade detailidega, näiteks kuidas eeluurimised edenevad, kust tulenevad projekti läbiviimiseks finantsid ja võlgade maksusuutlikkus, kõik muidugi korralikult esitatud konkreetsete arvudega.Allan Meiusi