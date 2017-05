Toronto Eesti Seltsi Lasteaia õppeaasta lõppes

Maikuu tulekuga on kenaks traditsiooniks meie emade ja vanaemade austamine. Toronto Eesti ühiskonnas on ka emadepäeva nädalalõpp tähtis, kuna sellega ka lõppeb Toronto Eesti Seltsi Lasteaia tegevusaasta. Laupäeval hommikul 13. mail kogunesid Toronto Eesti Maja suurde saali meie lapsed, emad (ja isad), vanaemad (vanaisadega), koos sugulaste ja sõpradega TES Lasteaia emadepäeva ja lõpuaktusele. Saal oli ilusti dekoreeritud laste tööde- ja kunstiga. Külalised said ka nautida kohvi ja suupisteid.Lasteaia juhataja,, tervitas külalisi ja andis ülevaate aastategevusest. Järgnes lasteaia lastekoor, mida juhatasja. Esines ka Toronto Eesti Rahvatantsu Rühma “Kungla” mudilaste grupp rahvatantsudegajajuhatusel.Kuna TES Lasteaia õppeaasta on lõpule jõudnud, sellega oli ka progammi lõpetaja viimane päev lasteaias. Sellel aastal oli vaid 1 lõpetaja,, kellele esitati nii lõputunnistust, ja ka stipendiumt Toronto Eesti Ühispangalt. Kuigi Timo oli ainuke lõpetaja, teatati, et tulevikus on lõpetajate klassid palju suuremad (Lasteaia esimeses klassis on praegu 17 last). Soovime Timole õnne ja edu tulevikus!Toronto Eesti Seltsi Täienduskooli ja Jõekääru nimel võttis sõna Krista Spence (kes on ka lõpetaja, Timo, ema); tema andis informatsiooni nii Eesti Kooli kui ka Jõekääru suvekodu tegevuse suhtes. Lõpuks võttis sõna Lasteaia esinaine, Viive Kittask, kes avaldas tänu Lasteaia toetajatele (Toronto Eesti Selts, Eesti Sihtkapital Kanadas, Eesti Maja ja Toronto Eesti Ühispank). Ka kutsuti selle aasta Lasteaia kasvatajaid ja abilisi kohale, et neile tänulilli anda. Aktus lõppes laste einelauaga.TES Lasteaia 2017-2018 tegevusaasta algab registreerimisega ja esimeste klassidega 16. septembril, 2017. Klassid toimuvad Toronto Eesti Majas laupäeva hommikuti, alates kell 09:30 hommikul. Loodame rohkearvulist osavõttu lasteaia peaprogrammidest (lastele 3 kuni 6 aastat vana); ka ootame osavõttu mudilaste programmist, kus lapsed alates 12. kuu vanuselt on teretulemast osa võtma koos lastevanematega. Lähemat informatsiooni ilmub "Eesti Elus" augustikuus. Head suve ja näeme jälle septembris!Fotod: Martin Kiik