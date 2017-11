Toronto Eesti Keskuse Projekti teade Eesti Elu

Arhitekt Alar Kongats esitleb uue keskuse projekti Annex Ratepayers community koosolekul 30. oktoobril Tartu College’is.30. oktoobri õhtul kogunesid ümbruskonna maksumaksjad Tartu College’isse, kus toimus uue Eesti Keskuse projekti esitamine.Osalejad jagasid mitmeid positiivseid kommentaare projekti kvaliteedi osas ja esitatud küsimused keskendusid peamiselt hoone kasutamise ja seal läbi viidavate ürituste kohta.Toimunud koosolek on Toronto linna poolt ette nähtud planeerimisprotsessi osa. Kohalike elanikega tuleb jagada potentsiaalseid arengukavasid, et hoida neid kursis naabrusesse kavandatavate muudatustega.Sissejuhatavalt võttis sõna linnavolikogu liige Joe Cressy, kes esindab Trinity Spadina linnaosa nr. 20, kuhu tahetakse rajada uus Eesti Keskus Madisoni avenüüle.„Projekt sobib väga hästi naabrusesse,“ kinnitas Cressy. „Meil oleks väga hea meel, kui Eesti Keskus asuks siin Annexi linnaosas.“Ta märkis, et paljud praegused arendusprojektid on palju kõrgemad ja see tagasihoidlik kahekorruseline hoone oma muljetavaldava kaasaegse disainiga on teretulnud lisa, mis võetaks ümbruskonnas hästi vastu.Lisateavet võimalike plaanide kohta jagas ka David Kalm, kes on Eesti Keskuse projektijuht, arhitektuuri- ja planeerimise konsultant.„Me töötame tihedalt koos teiste organisatsioonidega, kes on kaasatud sedalaadi keerukasse projekti,“ nimetas David. „Kanada-eestlaste kogukond hindab väga kõrgelt võimalust olla osa Annexist ja jätkata traditsioonilist osalust Bloori tänava kultuurikoridoris.“Eesti Keskuse projekti arhitektiks on Alar Kongats, Kongats Architect Ltd firmast. Tartu College’is olid üles pandud selgitavad väljapanekud, et kohale tulnud külalised saaks ettekujutuse, kuidas tulevane keskus välja näeks.Meeskonnaga liitub veel Robyn Huether, kes on spetsialiseerunud projektidele, mille puhul tuleb arvestada kultuuripärandi staatusega, nagu seda nõuab Madisoni avenüü asukoht.Maastikuarhitektid Alissa ja Peter North, North Design Office'ist töötavad hoone ümbruse arendamisega, mis on kavandatud plaanide lahutamatuks osaks.Üks projekti huvitavatest tahkudest ongi välisruumi lahendus, mille jaoks Alar sai inspiratsiooni Paley Pargist, New Yorgi linnas asuvast pisikesest rohelisest oaasikesest.„Iga kord, kui külastan oma tädi New Yorgis, on pargike üks mu lemmikkohti, kust läbi käin,“ ütles Alar. „See ärataski minus kunagi huvi linna planeerimise vastu.“Ta selgitas üksikasjalikult, kuidas hoonet ehitatakse ja kuidas integreeritakse kavandisse Madison 11 pärandmaja.Viimasena võttis sõna Peter Smith, projekti planeerimise konsultant Bousfields Inc. firmast. Ta seletas lahti linnapoolse ehitusloa andmise protsessi.Koosolekul osales ka Anita Nippak Genua, kauaaegne Annexi linnaosa elanik, kes kõneles vaimustunult käesolevast projektist.„Mind puudutab see kahte pidi. Olen Kanada-eestlane ja elanud juba 18 aastat Annexis,“ nimetas ta. „Käesolev projekt on suurepärane lisa naabruskonda, ühendades kaasaegse esteetilise kujunduse ajaloolisega. See teeniks ka meie kogukonna mitmesuguseid vajadusi nüüd ja tulevikus.“Projekti meeskond tahaks tänada kõiki, kes on veebilehe kaudu esitanud küsimusi ja avaldanud arvamust. Esitatud küsimuste vastused võib leida „Korduma kippuvate küsimuste“ (FAQ) osas, nii et kõik huvilised saaksid ülevaate.Lisateavet, kaasa arvatud vastused küsimustele projekti kohta, leiate veebilehelt www.estoniancentre.ca Kõik kommentaarid ja küsimused võib saata järgmisele emailile: