Tallinna Lastehaigla vajab isolatsioonipalateid Eesti Elu

Hetkel on osakonnas neli isolatsioonipalatit ja kolm kahekohalist palatit. Et parima võimaliku hoole saaksid kõik lapsed, on vaja vähemalt kuut kaasaegset isolatsioonipalatit.Eesmärk on koguda 150,000 eurot ja tänaseni on 57,000 eurot annetatud.ERR-i teleuudistes seletas Elina Jürjen 1. veebruaril, miks leukeemiahaige lapse pere jaoks on tähtis privaatsus. Peres on kolm last. Kõige vanem poeg Joosep on terve ja käib koolis, aga väiksemad vennad on tihti haiglas. Kasparil diagnoositi leukeemia 2015. a juunis ja Mihklil 2016. a mais. Täna ei ole kummalgi lapsel eriti palju valgevererakke. Iga bakter, pisik ja viirus peaksid mõlemast poisist kauge kaarega mööda käima. Leukeemiahaige lapse jaoks on ka nohu raske haigus.„Kaspari haiguse algus oli väga ränk ning tal on olnud kõiksuguseid infektsioone, mis iga natukese aja pärast ravi edasi lükkasid. Kui tema „rakud olid maas” – arstid nimetavad sedasi vereloome pidurdumist keemiaravi järgselt – tähendab haiglasse sattumist ka tühipaljas nohu. Nohu on viirushaigus! Ning kui tervetel inimestel kestab see tõbi nädala, siis temal tõusis palavik ja nohu võitmiseks kulus haiglas isolatsioonis olles peaaegu kuu aega, ” ütles ema Elina.Elina seletas: „Kui tuleme siia Mihkliga, siis teadmisega, et kolmeks-neljaks nädalaks korraga. Nädal aega on ravi. Kolm nädalat, kui lapsel valgevererakke pole, on ooteaeg, kuidas organism reageerib.” Arvestades, et leukeemia ravi kestab kaks ja pool aastat, lõpeb Kaspari oma järgmise aasta detsembriks. Temale on jäänud aastajagu peamiselt kodust tabletiravi. Haiglasse tuleb tulla iga kahe kuu tagant pooleks päevaks. Mihkli ravi on kestnud kuus kuud, ravi raskeim osa saab loodetavasti läbi veebruariks. Haiglas tuleb käia veel kaks aastat. Lootust annab emale asjaolu, et pisipoja puhul jõuti diagnoosini kiiresti ja ka raviga alustati kiiresti. Haige poisi vennana oli ta otsekohe arstide järelevalve all, kes algul kuidagi ei tahtnud uskuda asjaolu, et ühte perre võiks korraga sattuda kaks tõsist diagnoosi.„Aga ma näen juba praegu, et minu noorim poeg on sitke ja tubli ning kannab ravi paremini välja kui Kaspar, kelle ravi algus oli äärmiselt raske. Lootus, et lapsed täiesti terveks saavad, on suur. Leukeemiaravi on raske, aga edukas.“Annetusi saab teha EERO kaudu, kes annab tulumaksukviitungi ja toimetab kogutud rahad Tallinna Lastehaiglale. Annetusi saab teha nii pangas ülekandega EEROle, märkides „Tallinna Lastehaigla“ või tšekiga.Kui soovite, võite interneti kaudu ERR 1. veebruari uudistes vaadata Jürjeni pere intervjuud - http://menu.err.ee/v/uudised/e... Soovime mõlemale lapsele täielikku paranemist!Photo: Tiina Eier, SA Tallinna lastehaigla kommunikatsioonijuht