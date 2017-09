Tallinn: 1. septembrist saab trammiga lennujaama

30.08.2017,Vaata pilte tee avamisestFotod: Andres PuttingFotograaf-videoreporterKristjan Ats MägiGalerii: 61 piltiUuest kuust alustab Tallinna Linnatranspordi AS regulaarset trammiliiklust Tallinna Lennujaama.Trammitee pikendus algab Peterburi maantee äärde rajatud pöördekanjonist, kulgeb tunnelis raudtee ja Suur-Sõjamäe tänavate alt läbi, jõuab süvendis tõustes Keevise tänaval taas maapinnale ning lõpeb tagasipöörderingiga lennujaama juures.Tallinna tegevlinnapea ja TLT AS nõukogu esimehe Taavi Aasa sõnul on lennujaama viiva trammitee pikenduse näol tegemist rajatisega, mis muudab oluliselt linna senist logistikat. „Lisaks kiirele ühendusele kesklinna ja lennujaama vahel annab see ka uued arenguperspektiivid Ülemiste Cityle. Kui viime tulevikus trammtee sadamasse ja ühendame kaks Eesti peamist akent Euroopasse, oleme saavutanud täiesti unikaalse olukorra, mis tõstab linna atraktiivsust nii reisisihina kui mugavat transiiti pakkuva olulise liiklussõlmena,“ rääkis Aas.ReklaamEhitus oli raskeTLT ASi juhatuse esimees Enno Tamme sõnul oli ehitus viimaste aastakümnete keerukaim ja innovatiivseim. „Trammitee rajamist raskendas vajadus viia see raudtee ja Suur-Sõjamäe tänavate alt läbi," põhjendas ta. „Ehitaja oli silmitsi tõsiste väljakutsetega, kuidas tagada ehituse ajaks rongide liiklus.""Uudne lahendus ning kõrgendatud turvanõuded muutsid projekti teostamise aeganõudvaks ja kalliks, ent tulemuseks on Tallinna esimene trammitunnel,“ selgitas Tamm.Trammitee pikendus valmis linna ja riigi koostöös. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi Rail Baltica koordinaatori Kristjan Kaunissaare sõnul on uus trammiliin sajandi taristuprojekti esimene käegakatsutav tulemus. "See on hea näide sellest, kuidas erinevate osapoolte koostöös on võimalik projekte ladusalt teostada ning luua transpordiühenduste osas uut kvaliteeti,“ lausus Kaunissaare.„Uus rööbastee on oluline Ülemiste City enam kui 8000 töötaja jaoks, keda tramm hakkab senisest mugavamalt ühendama linna tähtsamate sõlmpunktide – kesklinna ja lennujaamaga,“ kinnitas Technopolis Ülemiste ASi juhatuse esimees Gert Jostov. „Oleme trammitee kavandamisel teinud Tallinna linnavalitsusega koostööd juba kümme aastat."Lennujaama piirkonna areng tervikuna, kui lisada siia veel rajatav Rail Balticu jaam, parandab oluliselt Eesti ligipääsetavust ja atraktiivsust välismaailmale. Usun, et tänu sellele kaalub üha enam rahvusvahelisi ettevõtteid äri toomist Eestisse,“ ütles Jostov.Tööd jätkuvadTööd lennujaama trammiliiniga külgneva avaliku ruumi heakorrastamisel jätkuvad novembrini. Tehakse haljastustöid, kõnniteekatendite paigaldamist ning pargiala ehitustöid vastavalt Keevise tänava disainprojektile. Tööd jätkuvad ka lennujaama tagasipöörderingil asuval linnaväljakul ning lennujaama peatusehoone ja Lennujaama tee põhjapoolse haru ehitusel. Lisaks rajatakse statsionaarne liikluskorraldus ja välisvalgustus.Trammitee ja tunneli ehituse peatöövõtja on AS Merko Ehitus Eesti ning KMG Inseneriehituse AS. Ligikaudu 700 meetrisel rööbastee avamine muudab Tallinna kõige hõlpsamalt ligipääsetava lennujaamaga pealinnaks Euroopas. Trammitee lennujaamani viimise maksumuseks on 12,5 miljonit eurot, millest 9,8 miljoni kaeti Euroopa Ühendamise Rahastust (CEF) ja ülejäänu Tallinna linna poolt.