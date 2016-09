Snowden palus Obamalt armu PM

AFP/BNSEdward Snowden. AFP/ScanpixUSA luureinfo lekitaja Edward Snowden kutsus president Barack Obamat endale armu andma, öeldes täna avaldatud kommentaaris, et massilisele jälgimisele valguse heitmine oli moraalselt vajalik.Snowden on veetnud pärast USA ajaloo suurima luurelekke algatamist kolm aastat Venemaal paguluses.«Kui poleks olnud neid paljastusi, oleksime praegu hullemas olukorras,» ütles Snowden Briti ajalehele Guardian Moskvast antud intervjuus. «Jah, seadused ütlevad üht, kuid võib-olla selleks ongi olemas armuandmine – erandolukordade jaoks, mis moraalsest ja eetilisest küljest ning tagajärgi arvestades tunduvad vajalikud.»Snowden, kelle elamisluba Venemaal lõpeb järgmisel aastal, selgitas, et on valmis USA-s vangi minema ja oma kodumaa heaks suuri ohvreid tooma.Snowden lekitas 2013. aastal miljoneid dokumente Ühendriikide valitsuse luuretegevuse kohta ja põgenes seejärel riigist. Teda ähvardab USA-s süüdistus, milles süüdimõistmise korral võib oodata 30-aastane vangistus.Snowden sai 2013. aastal Venemaal poliitilise varjupaiga ja 1. augustist 2014 Venemaal kolmeaastane elamisluba. Tal on Venemaal töö, mis on elamisloa saamise tähtsaim eeldus.