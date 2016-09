Saarlannast on saanud Euroopa immigratsioonivastaste tõusev täht PM

07. september 2016Maria KaljusteFoto: Irina Mägi, MaalehtSuurema kärata on 43-aastasest Orissaare vallas elavast nelja lapse emast, EKRE juhatuse liikmest ja Saaremaa piirkonna juhist Maria Kaljustest saanud Euroopa islami- ja immigratsioonivastaste tõusev täht.Kevadel valiti Kaljuste 24 riigi rahvuslasi ühendava organisatsiooni Fortress Europe ehk Euroopa Kindlus üheks juhiks, vahendas ERRi uudisteportaal ETV saadet "Pealtnägija".ReklaamKaljuste poliitiline aisapaar on avalikkuses peamiselt piraaditõrjujana tuntud, ka "Pealtnägijas" selles rollis esinenud 33-aastane Georg Kirsberg, kes on kuulunud IRLi, Põliseestlaste liikumisse ja Vabaerakonda.Viimasest heideti ta mustanahaliste siunamise tõttu välja, mis järel ta astus EKRE-sse. Kuid juba mullu asutasid Kirsberg ja Kaljuste MTÜ nimega International SIS ehk lühidalt ISIS, mille eesmärk on koondada neid inimesi, kes ei soovi alluda sundmigratsioonile ja islamiseerumise lainele.Kaljuste lisas, et peab fundamentaalset islamit ohuks. "Arvan, et selline kontrollimatu massiimmigratsioon, nagu ta on täna päevakorras, ei peaks olema mingisugune igameheõigus."MTÜ eesmärk oli leida rahvusvahelisi kontakte mõttekaaslastega ja kohe saadigi jackpot. Aasta algul kutsuti Kaljuste rahvuslasi ja immigratsioonivastaseid ühendava organisatsiooni Fortress Europe asutamisele ja mais Prahas toimunud üldkogul valiti koguni üheks selle juhiks koos kuulsa saksa ultra-parempoolse Tatjana Festerlingi ja Tšehhi parlamendi liikme Miroslav Lidinskyga.Kaljuste ei arva, et Euroopa Kindlus peaks tähendama müüride ehitamist ümber Euroopa ning ei leia, et Euroopa Liidust peaks välja astuma.