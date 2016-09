Rootsi Eesti Päevaleht 7. september 2016

Lk 2: •Juhtkiri: Nädal nagu filmis, “Põllul” võib otsustada “soo” (järg), •Eesti Vabriigi uus suursaadik LeedusLk 3: •Eesti välisminister Marina Kaljurand kohtumisel Stockholmis: Põhja-Balti koostöö tugevdab regiooni ühtsust ja julgeolekut, •Kas presidendivalimised läksid põllule või rappa?Lk 4 ja 5: •Haldusreformi konsultant Rivo Noorkõiv: Riigireform on ka elanikele “kullaproov”, •Õiguskantsler näeb haldusreformi seaduses põhiseadusega vastuolusid, riigikogu põhiseaduskomisjon mitte, •Mehaaniline omavalitsuste ühinemine elanike vähenemist ei peata ega valitsemiskulusid ei kärbiLk 6 ja 7: •Taasiseseisvusele ja vabale Läänemerele pühendatud õhtu: Kogunemine Norrmalmstorgil Vabaduse lätte juures; Muinastulede öö Djurgårdenil Vabaduse värava juuresLk 8: • Eesti Maja ees tehti poistest sangarid, •10 aastat rootsieestlaste arhiivi tegevustLk 9: •Taani muuseumid on hädas leidudeuputusega, •Näitus viikingite elust vähetuntud nurga alt, •Lugemist vääriv raamat “Kullamaa mälestused”Lk 10: •Indrek Saar: Koolilõpetajale ei tohiks kodakondsuseksam keeruline olla, •Mereakadeemia sai valmis, •IT Kolledži uus arendusprojekt, •Veterinaareksperdid ei vaadanud Eesti seakasvatajate poolegiLk 11: •Piirissaare ööd meenutavad Aafrikat, võsas uluvad šaakalid, •Rootsi põdrad on näljased, enamik mände metsades on näritudLk 12: •Mina igatahes loodan teie peale, •Mõtisklusi Rootsi elustLk 13: •Jaan Jalgratta jutud: Poliitikud eeskujudena, •Eestlastele seostub Rootsiga kuningas, •Sport: Eesti korvpallimeeskond alustas EM-valikut võitudega, •MalenurkLk 14: •Kohalik elu, •Kiriklikke teateid, •Leinateated, •KuulutusedLk 15: •In Memoriam Harry Olt 1929–2016, •Lugeja kirjutab: Kas JOKK või MOKK? •Eesti keele õppimisvõimalused Västra GötalandisLk 16: •Paarsõnad, •Nalja kah! •Ettevõtluskonkurss Rootsi Äriauhind 2016 on avatud, •Kuulutus, •Vana foto, •Tallinki sõidusoodustus, •Estniska Dagbladet idag.