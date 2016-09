PRESSITEADE Tallinn, 15. september 216

PRESSITEADETallinn, 15. september 21616. – 19. septembril külastavad Eestit Euroopa juhtiva muinsuskaitseorganisatsiooni Europa Nostra ja Euroopa Investeerimispanga Instituudi muinsuskaitse ja rahanduseksperdid. Külastuse eesmärgiks on tutvumine Patarei merekindlusega, mis Eesti Muinsuskaitse Seltsi algatusel arvati Euroopa 7 enim ohus oleva mälestise 2016. a. programmi. Patarei on tähelepanuväärne nii oma terviklikult säilinud arhitektuuri kui kogu Eesti lähiajaloo mälestusmärgina. Tühjalt seisvat hoonetekompleksi on aeg ja ilm hakanud ühe kiiremini kahjustama ning on tõsine oht, et ilma kohese sekkumiseta hävib see mälestis.Eksperdid kohtuvad Patareiga seotud valitsusväliste organisatsioonidega, riigihalduse minister Arto Aasa, kultuuriminister Indrek Saare, Põhja Tallinna juhtide ning muuseumide esindajatega.Reedel, 16. septembril esinevad Europa Nostra ase-president Piet Jaspaert ja Euroopa Investeerimispanga Instituudi nõunik Peter Bond ettekannetega Linnahallis toimuvad Ökomässu konverentsil „Vaatega merele“. Eksperdid tutvustavad Euroopa 7 enimohustatud mälestise programmi, oma varasemaid kogemusi programmis ning kultuuripärandi olulisust Euroopa majandusele, kultuurile, ühiskonnale ja keskkonnale.Kutsume teid osa võtma Ökomässu raames toimuvast rahvusvahelisest konverentsist „Vaatega merele“ 16. septembril Linnahallis ( http://ecomess.eu/vaatega-mere... ) ja 19. septembril kell 17.30 toimuvast pressikonverentsist Eesti Muinsuskaitse Seltsis (Pikk 46), kus missiooni eksperdid Piet Jaspaert, Peter Bond ning konserveerimisarhitekt Patrizia Valle tutvustavad oma visiidi esmaseid tulemusi ning arvamusi Patarei kindluse ja hilisema vangla võimliku tuleviku kohta.Helle Solnaskase-esimeesEesti Muinsuskaitse Selts53 494 304