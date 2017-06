Pressiteade: Eesti Skautide Ühing avab sünnipäeva puhul Tallinnas Põhja piirkonna esimese skaudikeskuse

Eesti Skautide Ühing

10.06.2017

Eesti üks suurimaid noorteorganisatsioone – Eesti Skautide Ühing (ESÜ) – avab täna keskpäeval Tallinnas ühingu 22. sünnipäeva raames Põhja piirkonna esimese skaudikeskuse. Piirkondlik skaudikeskus on vabatahtlikkusel põhineva organisatsiooni tegevuse laiendamise vaates väga oluline – pakkudes kindlat kohta ja piisavalt ruumi ühistegevustele. Annetuste abil ostetud majaosas, aadressil Juurdeveo 22a, on lisaks ESÜ kontorile ka saal üksustele skaudiringide läbiviimiseks, samuti saab kasutada koosolekuteruumi ja ladu.



Eesti Skautide Ühingu juhatuse esimees Siim Maripuu tõi välja saavutatud eesmärgi suurust ning tähtsust – skautide seas valitseb suur ühtekuuluvustunne ning seda oli ka keskuse rajamise protsessis näha. Tallinna skaudikeskuse rajamisse on panustanud kogu Eesti skautide kogukond, palju abi on tulnud ka Eesti skautluse headelt toetajatelt. Samuti oleme saanud palju kiidusõnu ja tuge ka skautidelt ja heategijatelt väljaspoolt Eestit.



ESÜ programmijuht Monika Iskül lisas: „Oleme Tallinnasse skaudikeskust planeerinud juba mitmeid aastaid, et noortel oleks koht, kus koos käia või väiksemaid laagreid/kogunemisi teha ning kus ESÜ saaks läbi viia liikmetele korraldatavaid koolitusi. Uus skaudikeskus on täpselt nendele eesmärkidele vastav – usun, et Tallinna piirkonna üksused hakkavad väga aktiivselt kasutama nii saali, koosolekuteruumi kui ka lao võimalust.“



Skaudikeskuse rajamist toetasid: Eesti Ameerika Fond ja Ago Ambre, Kohila Vineer OÜ, Pro PMK OÜ, Saint-Gobain Ehitustooted AS, Bauhof Group AS, Lincona AS, Vennad Dahl AS, AS Ottender&Valgemäe, Akzo Nobel Baltics AS ning paljud eraisikutest toetajad.



Eesti Skautide Ühing on üle-eestiline noorteorganisatsioon, mille eesmärgiks on aidata kaasa noorte mitmekülgsele arengule, pakkudes noortele nii seiklusi, teadmisi ja oskusi andvat tegevust, kui ka võimaluse vabatahtlikuna oma kogukonna jaoks midagi head ära teha. 1995. aastal loodud ning praeguseks pea 1200 liikmega Eesti Skautide Ühing kuulub üle 40 miljoni liikmega skautide maailmaorganisatsiooni.