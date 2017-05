President Kaljulaid: Euroopa Liidu julgeoleku- ja välispoliitika peab olema ühtne

27. mai 2017President Kaljulaid: Euroopa Liidu julgeoleku- ja välispoliitika peab olema ühtne"Euroopa tuleviku nimel peavad Euroopa Liidu liikmesriigid muutnud julgeolekuolukorras ja Brexiti-järgses ajastus olema ühtsed," ütles president Kersti Kaljulaid, kes kohtus töövisiidil Bratislavas Slovakkia presidendi Andrej Kiskaga.Eesti ja Slovakkia riigipead keskendusid kohtumisel Euroopa ees seisvatele väljakutsele. "Euroopa Liidu fookuses peab olema liikmesriikide vaheline koostöö ja ühised eesmärgid, ainult siis tuleme Euroopa ees seisvatest väljakutsetest tugevamana välja," sõnas Eesti riigipea."Mul on hea meel tõdeda, et meil on Euroopa Liidu liikmesriikidena ja NATO liikmetena Slovakkiaga sarnane arusaam Euroopa julgeolekuolukorrast ja panustamisest kaitsekoostöösse," ütles president Kaljulaid.Slovakkia president Andrej Kiska kiitis Eesti otsust panustada kaitsekulutustesse, mis moodustab tänavu 2,2% sisemajanduse koguproduktist.Riigipead arutasid ka Ühendkuningriigi lahkumise mõju Euroopa Liidule, leides ühiselt, et liikmesriikide tihe koostöö Ühendkuningriigiga peab ka Euroopa Liidust lahkumise järel jätkuma.Slovakkia president soovis Eestile edu Euroopa Liidu Nõukogu eesistumiseks, mis algab tänavu suvel.President Kersti Kaljulaid osaleb Bratislavas rahvusvahelisel julgeolekufoorumil Globsec Euroopa tulevikku käsitlevas paneeldiskussioonis koos endise Poola peaministri Jan Krzysztof Bielecki, Jacques Delors'i Instituudi direktori Yves Bertoncini ning Slovakkia välis- ja Euroopa asjade ministeeriumi riigisekretäri Ivan Korčokiga.Globsec koondab Euroopa välis- ja julgeolekupoliitikas olulisi avaliku arvamuse kujundajaid, poliitikuid ja mõttekodade esindajaid ning on Kesk-Euroopa esinduslikuim julgeolekufoorum.Julgeolekufoorumi Globsec koduleht: http://www.globsec.org/ Foto: Marian Garaj