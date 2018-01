Politico: suur väljaränne hävitab Läti PM

Majandus247. jaanuar 2018 16:15Lätlane | FOTO: ScanpixPärast Euroopa Liiduga liitumist on Lätist jõukamatesse riikidesse välja rännanud pea viiendik rahvastikust.Peamiselt on lätlased tööle läinud Suurbritanniasse, Iirimaale ja Saksamaale. Kui 2000. aastal oli Lätis inimesi 2,38 miljonit, siis selle aasta alguses ainult 1,95 miljonit, vahendab Politico.Üheski teises riigis ei ole rahvastiku vähenemine olnud nii kiire. Leedu ja Gruusia jõuavad küll üsna lähedale, mõlemad on sajandi algusega võrreldes kaotanud veidi üle 17 protsendi rahvastikust.Väljaränne majanduslikel põhjustel ei ole aga ainuke tegur, madal sündivus ja suur suremus annavad samuti oma panuse.Atis Sjanits, kelle tööks diplomaadina on suhelda just oma riigi diasporaaga, rääkis Politicole, et kaalul on Läti riigi püsimajäämine.«Läti on juba väga väikese rahvastikutihedusega riik,» arvas ka ajakirjanik Otto Ozols. «Kui asi sama moodi edasi läheb, ei ole Lätit riigina 50 aasta pärast olemas.»Rahvastiku vähenemine on kõige terevamalt tuntav riigi kaugosas Venemaa piiri lähedal. Keskmine palk Lätis on 670 eurot kuus. Latgales teenivad inimesed aga keskmiselt ainult poole sellest.«Palgad on siin naljanumber,» arvas kohalik ajakirjanik Aleksandr Rube. «Pole siis ime, et inimesed ära lähevad.»Mõned noored kolivad Riiga, kus rahva arv on hakanud vaikselt kasvama. Enamik aga lahkuvad riigist ning tulevad tagasi ainult reisile.«Ma ei taha tagasi tulla,» arvas 22 aastane Irina Sivakova kes kolis mõne aasta eest Suurbritanniasse. «Olukord on siin liiga kehv.» Brexitist rääkides möönis ta samas, et ega britid sisserandajatest alati vaimustuses ei ole.Tõsi, viimastel aastatel on väljarände kiirus langenud.