"Pealtnägija": saarlannast on saanud Euroopa immigratsioonivastaste tõusev täht ERR

EestiMihkel Kärmas07.09.2016 12:14Suurema kärata on 43-aastasest Orissaare vallas elavast nelja lapse emast, EKRE juhatuse liikmest ja Saaremaa piirkonna juhist Maria Kaljustest saanud Euroopa islami- ja immigratsioonivastaste tõusev täht.Kevadel valiti Kaljuste 24 riigi rahvuslasi ühendava organisatsiooni Fortress Europe ehk Euroopa Kindlus üheks juhiks, vahendas ETV saade "Pealtnägija".Kaljuste poliitiline aisapaar on avalikkuses peamiselt piraaditõrjujana tuntud, ka "Pealtnägijas" selles rollis esinenud 33-aastane Georg Kirsberg, kes on kuulunud IRLi, Põliseestlaste liikumisse ja Vabaerakonda.Viimasest heideti ta mustanahaliste siunamise tõttu välja, mis järel ta astus EKRE-sse. Kuid juba mullu asutasid Kirsberg ja Kaljuste MTÜ nimega International SIS ehk lühidalt ISIS.Kirsberg seletas, et MTÜ eesmärk on koondada neid inimesi, kes ei soovi alluda sellele sundmigratsioonile ja islamiseerumise lainele.Kaljuste lisas, et peab fundamentaalset islamit ohuks. "Arvan, et selline kontrollimatu massiimmigratsioon, nagu ta on täna päevakorras, ei peaks olema mingisugune igameheõigus."MTÜ eesmärk oli leida rahvusvahelisi kontakte mõttekaaslastega ja kohe saadigi jackpot. Aasta algul kutsuti Kaljuste rahvuslasi ja immigratsioonivastaseid ühendava organisatsiooni Fortress Europe asutamisele ja mais Prahas toimunud üldkogul valiti koguni üheks selle juhiks koos kuulsa saksa ultra-parempoolse Tatjana Festerlingi ja Tšehhi parlamendi liikme Miroslav Lidinskyga. Hetkeseisuga on liikmeid 24 riigist.Kaljuste ei arva, et "Euroopa Kindlus" peaks tähendama müüride ehitamist ümber Euroopa. "Absoluutselt mitte. Mina isiklikult näiteks isegi ei arva, et Euroopa Liit on mingi paha asi, millest peaks hirmsasti välja astuma. Mul on kurb, et Euroopa Liit ei ole selline riikide liit, kus riigid saaksid säilitada oma omapära ja iseseisvuse sellisel moel, nagu meile seda alguses lubati.""Täna ma näen, et see koloss laguneb niikuinii. Kahjuks. Ta ei hakka toimima nii, nagu ta alguses oli loodetud ja lubatud ja ma tahaksin, et lagunedes ta ei hävitaks olemasolevaid asju," lisas Kaljuste.Kaljuste ja Kirsbergi MTÜ on ühenduse väikseim liige, aga eestlanna ise seda aktiivsem. Kaljuste ütleb, et tema haldab süsteeme."Meie võrgustik alustas seda suhtlemist võib-olla ainult väikese tutvumisega. Täna oleme me suutnud komplekteerida näiteks kõikide nende maade pressiesindused konservatiivsel tasandil. Meie kasutuses on rohkem kui 60 erinevat infokanalit. Meie süsteemis on rohkesti selliseid koolitajaid, kes on võimelised kiiresti reageerima. On selliseid inimesi, kes on võimelised tegema videotöötlust, kutsuma kiiresti rahvahulkasid välja, ühendama erinevate maade inimesi. See on omamoodi valmistumine ja see on süsteemihaldus," selgitas Kaljuste.Osa sellest valmistumisest ja haldusest oli Kaljuste käik Bulgaariasse augusti algul, kus ta külastas Kindral Vassil Levski Sõjalist Liitu – ühingut, mis jahib Bulgaaria-Türgi piiril illegaalseid immigrante.Seesama külmrelvade, paintballi püsside ja kohati isegi ambudega relvastatud omakaitse on pälvinud palju meediatähelepanu, kes on vastavalt rakursile kujutanud neid kangelaste, klounide või ohtlike kauboidena.Kirsberg oli Bulgaarias kaasas videooperaatorina ja materjalist loodetakse teha dokfilm.Kaljuste märkis, et nende meeste tegevus seisneb enda ettevalmistamises. "Noored mehed saavad kokku, õpivad ajalugu, mäletavad oma esivanemate tegusid, teevad füüsiliselt trenni. Mis on seal taunimisväärset?" küsib ta.Eestlased ei käinud Bulgaarias patrullis, vaid treeninglaagris pealinnast paarisaja kilomeetri kaugusel. Muuhulgas on sealt meeldejääv fotojäädvustus, kus valdavalt mustades maskides seltskond poseerib koos aukülalisega Eestist. Seda kõike näeb lähemalt loole lisatud videost.