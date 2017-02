Õli, maailma ja Eesti tulevikutegur FB

Juri ToomepuuJüri Toomepuu: Õli, maailma ja Eesti tulevikutegurKõige tähtsam majandus- ja sellest tulenevalt ka geopoliitiline muudatus mis on toimumas maailmas, muudatus mis mõjutab suuriikide jõu vahekordi ja võib olla oluline ka Eesti tulevikule on fakt, et õlitootjad riigid ja nende kartell OPEC, Organization of Oil Producing Countries, ei suuda enam dikteerida nafta hinda ega mõjutada Ameerika Ühendriike, riiki mis tarbib rohkem õli kui ükski teine.Õlitootjad demonstreerisid oma võimu 1973 aasta Araabia-Iisraeli sõja aegse õli embargoga, et karistada Ameerika Ühendriike Iisraeli relvastamise eest ja mõjutada sõjajärgseid läbirääkimisi. Õli hind tõusis kiiresti neljakordseks.USA majandus sõltus tollal suurelt osalt imporditud õlist. Embargo langes kokku ka dollari langemisega ja seetõttu oli embargo raske löök mitte ainult USA majandusele vaid ähvardas kutsuda esile ka globaalse majanduslanguse.Tollane USA president Richard Nixon käivitas intensiivse diplomaatilise jõupingutuse, et organiseerida tarbijate riike, vastukaaluks tootjate kartellile, ja kehtestas nn Sõltumatuse Projekti, et suurendada kodumaist energia tootmist. Sõltumatuse saavutamine on võtnud palju aega, sest kui õli hinnad normaliseerusid polnud selleks enam pakilist vajadust, aga nüüd on USA selle saavutanud, tänu maagaasi laialdasele kasutusele võtmisele koos vedelikuks pressitud maagaasi transpordi ja rohkema õli välja pigistamisele USA nafta allikatest nn hydraulic fracturing, lühendatult fracking, meetmetega. Hüdrauliliseks mõrastamiseks pumbatakse vett ja kemikaale suure surve all kuivaks jäänud puuraukudesse, mille tagajärjel need hakkavad jälle tootma.USA on maailma kõige suurem tarbija riik ja kuna ta suudab ennast nüüd ise varustada, on nafta hinnad drastiliselt langenud. Aastal 2012 oli vaadi hind 110 Ameerika dollarit, eelmisel aastal oli see langenud 40 dollarile. Kui USA toodang hakkas tõusma lasid Saudi Araabia ja teised rikkad õli tootjad hinna alla lootuses, et see kahjustab USA toodangut. See taktika aitas aga ainult osaliselt. Nafta tootjate omavaheliste läbirääkimiste järel kuulutatakse küll vahetevahel toodangu piiramist, aga vaesed, raha hädas riigid nagu Venezuela, Iraak, Iraan ja Venemaa neid kokkuleppeid eriti ei austa.Pikemas perspektiivis kahaneb fossiilkütuste vajadus ka laialdasema tuule ja päikese energia kasutusele võtmisega. California on kehtestanud reeglid mille alusel peab aastaks 2020 tulema üks kolmandik Californias kasutatavast elektrist taastuvenergia allikatest, peamiselt päikese energiast, ja aastaks 2030 juba 50 protsenti.Riikidele mille peamine sissetuleku allikas on nafta, on nafta osatähtsuse langemine murettekitav aga rahvastele, kes on olnud sunnitud nafta tootjaid rikastama, on see õnnistuseks.Eesti põlisvaenlase Venemaa ja selle järjest diktaatorlikumaks muutuva valitseja Vladimir Putini ambitsioonid taastada Nõukogude kurjuse impeeriumi „hiilgus“ oma naabrite arvel, said hoogu ajal mil nafta hind oli Venemaale ja Putinile soodne. Tänaseks väljakujunenud olukord on õnneks soodne Putini impeeriumi samasuguseks kokkuvarisemiseks nagu juhtus Nõukogude impeeriumiga.Pole küll palju lootust, et vaesuse ja viletsusega harjunud vene rahvas suudaks Putinit kukutada, et ka Venemaal kehtestada demokraatlik riigikord ja aus turumajandus mis arvestaks rahva vajaduste ja soovidega. Niikaua kui Putin suudab kontrollida võimu hoobasid ja kontrollida seda umbes saja liikmelist miljardäridest koosnevat oligarhide gruppi mis kontrollib umbes kolmandikku kogu Venemaa varandustest, pole lootust, et olukord muutub ja Putini ambitsioonid ja Venemaa agressioon kahaneb.Võib aga arvata, et vene oligarhidel kes reisivad mööda maailma oma luksuslennukites, hoiavad oma luksusjahte Florida või Monaco sadamates ja paigutavad järjest rohkem oma raha välismaale, on põhjust karta, et ka nendega võib juhtuda sama mis juhtus kunagise Vene kõige rikkamaga, Mikhail Khodorkovskiga. Khodorkovski istus 10 aastat Siberi vanglas enne kui ta suutis oma välismaale jäänud varandusega Putinilt vabaduse välja kaubelda.Kümme aastat Siberi vanglas polnud aga Khodorkovskit truualamlikuks muutnud. Ta otsis õigust rahvusvahelises kohtus ja aastal 2014 otsustas Haagi kohus, et Vene riik ajas ta õlifirma Yukose sihilikult pankrotti ja määras talle 50 miljardit dollarit kahjutasu. Selle asemel, et täita rahvusvahelise kohtu otsust kuulutas Moskva kohus ta hoopis süüdlaseks ühes 1998 aasta Siberis sooritatud mõrvas ja rahvusvaheliselt tagaotsitavaks. Juba see, et süüdistus 16 aastat varem aset leidnud mõrvas esitati alles siis kui Khodorkovski oli kohtus võidu saavutanud, näitab kui naeruväärne see on. Interpol pole teda tagaotsitavaks kuulutanud.Khodorkovski väide, et Putini võimult langemine „on absoluutselt kindel“ võib olla rohkem soovunelm kui realismile põhinev arvamine, aga kui nafta hinnad ei tõuse, kui Putin jätkab oma megalomaanilist Venemaa relvastamist ja vallutussõda Ukrainas, siis langeb Venemaa pankroti äärel vaakumise asemel pankrotti. Praegused Putini armust püsti rikkad ja seetõttu liitlased, võivad sel juhul otsustada, et ka vaba turumajanduse tingimustes oleks neil võimalik edukad olla. Koos Putini võimult langemisega vaibuks ka neid kummitav kartus, et Putin neile Khodorkovskit teeb. Eestlastel vaibuks kartus, et Putin meile Ukrainat teeb.Madalad õli hinnad võivadki seetõttu osutuda tähtsamaks Eesti julgeolekule kui meie NATO liitlaste Eestisse paigutatud tankid. Pikemas perspektiiviks oleks Venemaa muutumine demokraatlikuks, vabamajandusega jõukaks riigiks, kel pole enam vaja oma naabrite töövilja röövida, Eestile ja eestlastele õnnistuseks. Kui venelaste elujärg hakkab ka Venemaal inimväärseks muutuma, siis on ehk võimalik lõpetada praegu järjest kiirenev eestlaste põlise kodumaa venestamine.Siis võime ehk ka loota, et Hando Runneli 1988 aasta härda „Õhtupalve“ soovid saavad taevaliste poolt täidetud:Issand Jumal, julge ikkaarmastada Eestimaad,meil on palju venelasi,armasta ka neid kui saad,oma lahke käega satagasi nad juhata,rõõmustagu nende meel:Venemaa on alles veel!