Obama lahkumiskõnes: USAst sai mu valitsemisajal parem paik

BNS11. jaanuar 2017 06:59USA president Barack Obama pidas Chicagos oma lahkumiskõne. | FOTO: Nicholas Kamm / AFP / ScanpixAmeerika Ühendriikide ametist lahkuv president Barack Obama pidas teisipäeval Chicagos oma hüvastijätukõne, meenutades aega riigipeana ja kinnitas, et USAst on saanud parem paik, vahendas BBC.Ta ütles, et soovis tulla tagasi kohta, kus see kõik tema ja esimese leedi Michelle Obama jaoks alguse sai, mitte pidada kõnet Valges Majas.«Pea iga näitaja poolest on Ameerika parem ja tugevam paik kui kaheksa aastat tagasi,» lausus Obama.Riigi esimene mustanahaline president, kes on praegu 55-aastane, valiti esimest korda ametisse 2008. aastal lootuse ja muutuse sõnumiga.Tema mantlipärija Donald Trump on lubanud mitmele Obama võtmetähtsusega poliitilisele saavutusele tagasikäigu anda.Trump annab ametivande 20. jaanuaril. Kui Obama meenutas, et ta kümne päeva pärast ameti maha paneb, kostsid publikust rahuolematuse hääled.«Ei, ei, meil on rahuliku võimuvahetuse traditsioon,» ütles president optimistlikult.Tema reis Chicagosse on viimane presidendina ja 445. Air Force One pardal.Soome uudisteagentuuri STT andmeil võeti Obama Chicagos äärmiselt soojalt vastu.President tõdes, et on hea olla kodus, ja tänas kõigi heade soovide eest, mida tema ja Michelle on viimastel nädalatel saanud.«Olete teinud minust parema presidendi ja parema mehe,» lausus ta.Obama meenutas oma kõnes demokraatia aluseid: õigust taotleda paremat elu endale, aga ka teistele. Ta lisas, et Ühendriigid on oma kodanikele alati pakkunud võimalust tööd teha.President mainis oma õnnestumisi majanduskriisi lõpetamisel, Kuuba suhete soojenemist, tervishoiu- ja sotsiaaluuendusi.Obama kinnitas, et riigi majandusel läheb paremini. Autotööstus toibub ja töötute arv on langenud,Ta kaitses ka oma Obamacare'ina tuntud tervishoiureformi.«Kui kellelgi on parem süsteem, toetan seda avalikult,» ütles president.President väljendas siiski muret USA polariseerumise pärast. Suurema sissetulekuga inimestel läheb varasemast paremini, samas kui mõned tunnevad, et nad on unustatud.«Me peame suutma tagada oma lastele hariduse, töötegijaile aga õiguse organiseeruda ja nõuda paremat palka,» ütles ta. «Kui me ei loo võimalusi kõigile, siis lähiaastail lõhe vaid kasvab.»Obama pööras tähelepanu ka rassisuhetele. «Vahel läheb terveid põlvkondi aega, et eelarvamused murduksid,» lausus president.Muretsema panevad Obamat sageli ka hoiakud immigrantide vastu. Ta meenutas, et Ühendriigid on immigrantide maa.«Nad peavad tähtsaks kõva tööd ja perekonda, nagu meiegi,» lausus ta.Veel juhtis president tähelepanu kliimamuutustele ja rääkis radikaliseerumise ohtudest, kuid märkis samas, et USA on elimineerinud tuhandeid terroriste, ning lubas, et ka äärmusrühmitus Islamiriik võidetakse.