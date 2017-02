Metsosopran Monika-Evelin Liiv ja pianist Marje Lohuaru astuvad Toronto muusikapubliku ette Eesti Elu

F: Marje Lohuaru, Monika - Evelin Liiv22. veebruaril toimub Tartu College’is EV aastapäeva ürituste raames kontsert, kus esinevad metsosopran Monika-Evelin Liiv ja pianist Marje Lohuaru (vt. kuulutus tagaküljel). Alljärgnevalt tutvustame mõlemaid muusikuid, samuti annab intervjuu Marje Lohuaru, kes on Toronto muusikapublikule tuttav juba varasematest aegadest.on lõpetanud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia prof Mati Palmi klassis (2007). Ta on õppinud laulmist Leedu Muusikaakadeemias Sigutė Stonytė lauluklassis ja täiendanud end Maria Teatri noorte lauljate suveakadeemias Mikkelis (2005); samuti mitmete õpetajate meistriklassides. Liiv on teinud koostööd paljude tuntud dirigentidega. Ta on saavutanud II koha rahvusvahelisel lauluvõistlusel “Studio bel canto” (2006) ja III koha Mart Saare nimelisel lauljate konkursil (2002). Aastatel 2007–2009 osales Liiv esimese eestlasena Londoni Kuningliku Ooperi noorte artistide programmis Jette Parker Young Artists, mille raames laulis Londoni Kuningliku Ooperi laval paljusid rolle.Liiv on Eesti Teatriliidu aastaauhinna laureaat 2013 muusikalavastuste osas veenvate ja muusikaliselt kõrgetasemeliste rollilahenduste eest.2013. a laulis Liiv Londoni Kuningliku Ooperi, Bretagne Sümfooniaorkestri ja Picardie orkestri ühisprojektis Verdi „Reekviemi“ Prantsusmaal ja 2014 Inglismaal.2014. a laulis Liiv Rinaldo rolli Händeli ooperis „Rinaldo“ Rahvusooperis Estonia; 2015. a Kymi Sinfonietta orkestri saatel Bachi Mattheuse passioni Kotka linnas Soomes.2015. a laulis ta Jelena Ivanova Popova rolli Waltoni ooperis „Karu“ (Baugé ooperifestivalil Prantsusmaal) ja 2016. a Amnerise rolli Verdi ooperis „Aida“ Rahvusooperis Estonia.on lõpetanud Tallinna konservatooriumis (Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia) prof Heljo Sepa klaveriklassi. Seejärel täiendas ta end Peterburi konservatooriumi assistentuuris prof Maria Karandašova juures. Aastail 1991–1997 oli Marje Lohuaru Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kammeransambliosakonna juhataja, 1993–2012 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia välissuhete prorektor ning alates 2015 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Instrumentaalkammermuusika keskuse juhataja. 1997. aastast on ta EMTA professor.Kammeransambli õppejõuna on ta teinud väga palju üliõpilaste ansamblimängu edasiarendamiseks ja repertuaari laiendamiseks. Teda hinnatakse nii instrumentalistide kui ka lauljate seas kui nüansirikast ja meisterlikku ansamblipartnerit.Marje Lohuaru on andnud kontserte mitmete nimekate Eesti ja välismaa interpreetidega ning esinenud festivalidel paljudes maades. Ta on olnud mitmete rahvusvaheliste konkursside žüriides ning andnud meistrikursuseid erinevates riikides, samuti salvestanud mitu CDd.Marje Lohuaru on osalenud arvukates rahvusvaheliste organisatsioonide juhatustes. Aastail 2002–2007 oli ta Eesti Interpreetide Liidu juhatuse esimees ja 2009–2014 Eesti Muusika Arenduskeskuse juhatuse esimees. Alates 2002. aastast on ta kutsutud Euroopa Komisjoni juurde hindama akadeemilise eksperdina hariduse- ja kultuurivaldkonna programme ja projekte.Alates 2014 on Marje Lohuaru Music Estonia juhatuse liige ja 2015 (detsember) SA Eesti Pillifond juhatuse liige. Alates 2016 (mai) on ta European Chamber Music Teachers Association president.2005. a autasustati teda Valgetähe V klassi ordeniga, 2009. a anti talle Eesti Kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali aastapreemia ja 2012 Eesti Muusikanõukogu preemia.(subtitle:)