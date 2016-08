Marina Kaljurand: olen Reformierakonna otsuses väga pettunud Täiendatud! Kaljurand: oleme ka palju raskematest olukordadest välja tulnud

31. august 2016Reet PärgmareporterRauno VolmarVideo ja fotod: Rauno VolmarFotograaf-videoreporterRisto VeskiojaToimetas: Risto VeskiojavanemtoimetajaKliki, et vaadata täispikka videotVälisminister Marina Kaljurand ütles välisreisilt saabudes lennujaamas Delfile, et ta on Reformierakonna juhatuse tänaöises otsuses väga pettunud.Kaljuranna sõnul on ta korduvalt rääkinud, et talle on oravapartei toetust valimiskogus kinnitatud. Seega on talle suureks pettumuseks erakonna juhatuse otsus."Muidugi on pettumus, muidugi on," rääkis Kaljurand, kuid lisas, et "oleme palju raskematestki olukordadest välja tulnud ja see ei ole sellega võrreldav".Välisminister ütles, et edasiste plaanide kohta vastab ta pikemalt siis, kui on enda toetajatega erakonnas ja ka muidu pikemalt nõu pidanud ning küsinud Rõivase käest, et miks ta sellise otsuse tegi.Kaljurand lisas ka, et peale otsuse tegemist helistasid talle Rõivas, aga ka mitmed toetajad Reformierakonnast. Konkreetseid nimesid ta ei nimetanud.Reformierakonna juhatus kogunes eile õhtul kell seitse Kadriorus asuvasse Katharinenthali kohvikusse, et arutada presidendivalimiste kolme vooru järel tekkinud olukorda. Pärast enam kui viietunnist nõupidamist sündis veidi pärast südaööd lõpuks otsus: Reformierakond toetab valijameestekogus presidendikandidaat Siim Kallast.Reformierakonna esimehe Taavi Rõivase sõnul ei tulnud pärast üksikasjalikku nõupidamist tehtud otsus kergelt."Meil oli väga pikk ja põhjalik arutelu sellest, kuidas seni presidendivalimised on läinud, kuidas erinevad erakonnad on käitunud, millised on erinevate kandidaatide šansid valituks osutuda. Me otsustasime peale pikki arutelusid, et me toetame valimiskogus Siim Kallase kandidatuuri. See ei olnud otsus, mis oleks tulnud kergelt," märkis Rõivas.Erakonna esimehe sõnul pole saladus, et Reformierakonna liikmete, juhatuse ja fraktsiooni liikmete ja erakonna toetajate hulgas on küllalt palju ka neid, kes esimese eelistusena toetaks Marina Kaljuranda või Urmas Paeti. "Samas me peame arvestama, et kolme presidenti Eestile valida ei ole võimalik," ütles Rõivas, lisades, et kõik kolm Reformierakonna kandidaati vääriksid presidendiametit.