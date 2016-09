Marina Kaljurand ei näe endal ühisosa rahvuslikult mõtlevate inimestega UU koos kommentaaridega

12/09/2016Presidendikandidaat Marina Kaljuranna sõnul on tema vaadetes suur ühisosa kõigi erakondadega, välja arvatud rahvuskonservatiivid, kirjutab Eesti Päevaleht.Kaljuranna sõnul on president osa ühiskonnast ja ta peab elama selle ühiskonnaga ning ta peab vastama selle ühiskonna ootustele ja muredele.“Mis mulle praegu Eestis muret teeb: meil võiks olla õiglust ja võrdsust palju rohkem. Meil on vastandumist, meil on siltide külge kleepimist, aga meil on vähe katseid koos midagi arutada, koos midagi teha ja saavutada. Selle ühtsuse leidmine, vastandumise lõpetamine ja kõigi hääle kuulamine… On juba valdkonnad, millest me räägime julgemalt, ja nii peavad olema esile toodud kõik meie inimesed. Iga üksik inimene Eestis on oluline. Ma kavatsen olla nende hääl, neid kuulata ja nende seisukohti rohkem esile tuua,” rääkis Kaljurand usutluses Eesti Päevalehele.Kaljurand usub, et tema poolt paneb hääletama asjaolu, et tema seisukohad kattuvad valija omaga. “Ilmselt EKRE liikme pildiga ei kattu. Kavatsen kohtuda kõigi erakondade juhtidega, välja arvatud EKRE-ga,” rääkis Kaljurand.BNSKommentaarid...Kaido Trei · Tartu KunstikoolVastuoluline jutt proual, kui iga inimene on oluline ja kõigiga tuleb arvestadaMeeldib · Vasta · 15 · 9 tundiLiisa KuunarJust, just... Suurt sallivust yles näitav, kuid rahvuslust VIHKAV president Eestile on ysna tõenäoline kuna on samasuguseid ja mittevähe.. Kõik myygix!!!!Meeldib · Vasta · 7 · 9 tundiIvo Pill · University of TartuJäreldus - rahvuslikult mõtlevad inimesed ei ole inimesed. Siit pole enam pikk maa...teate isegi kuhu. Igaljuhul sellest avaldusest tunnen Siberi külma hingust.Meeldib · Vasta · 15 · 6 tundiMarika Kabal · Jurist asutuses Eesti Patsientide EsindusühingMarina on valmis kuulama kôikide inimeste muresid, välja arvatud nende omi, kes EKRE-t valivad! Kuhu jääb siis lubatud vôrdne kohtlemine. Jutt vasturääkivusi täis. Ma Hakkan juba arvama, et Siim Kallas on siiski parem kandidaat.Meeldib · Vasta · 13 · 8 tundiHelgi MerilaKuidas seda siis võtta : tuleb arvestada KÕIGIGA , mitte aga nendega , kellel on selline arusaam elust siin ja praegu , nagu on EKRE- l?Meid ei ole ju NII vähe! Kas sellist presidenti ongi meil praegu ( või ÜLDSE) vaja???Meeldib · Vasta · 15 · 8 tundiSilvia Nisu · Kilingi-Nõmme Gümnaasiumkindlasti mitteMeeldib · Vasta · 1 · 1 tundKristi Kaljumäe · Helsinkiranta, Länsi-Suomen Lääni, FinlandPeale seda artiklit ja arvamust ma enam Kaljuranda väga enam ei usu.Tuleb järgmine Merkel.Meeldib · Vasta · 12 · 7 tundiSirje Ilves · Töötab asutuses Helsingi ÜlikoolJust! Pikk jutt ,kuidas iga inimene on t'ahtis ja k'oik on v'ordsed ! EKRE koosneb ju ka inimestest! Vastuoluline jutt!Meeldib · Vasta · 7 · 7 tundiIvo Pill · University of TartuJu siis ei koosne. Aga loomapassi pole ka nagu seniajani kätte antud.Meeldib · Vasta · 4 · 6 tundiTarmo Erikson · Rullnokk asutuses Huusko & Karpinen OY.Kuna vähemasti 80% Eesti inimestest on sama meelt EKRE.-ga,aga Kaljurand nendega kohtumisest keeldub,siis järelikult on ta Eesti elanikonna vastane ja tõestatult Isehakanud värdvalitsuse pooldaja. Mida oligi vaja tõestada.Meeldib · Vasta · 5 · 3 tundiUrsula Kohv · Võru Kreutzwaldi GümnaasiumKulla pr Marina,kuidas on võimalik ühendajaks olla inimesel,kes ise on välistanud rahvuslased?Kelle pilli järgi te tantsite?Meeldib · Vasta · 4 · 2 tundiKatrin-Ädu Metsand · Palamuse KeskkoolMo meelest ei välista ta mitte rahvuslasi vaid marurahvuslasi, loe : äärmuslasi. Seal on vaks vahet. Räägin seda täiesti erapooletult sest ma ei valiks Kaljuranda kui ma oleksin valijamees/naine.Seega on viga juba pealkirjas. Ja see kommentaarist kommentaari kestev valel pool aeda haukumine vihjab kas üldisele tähelepanematusele või lihtsalt karjainstinktile. Pealegi vaatasin ringi oma tutvusringkonnas kui mudelis, ja mitte kuidagi ei saa kokku 80 % EKRE pooldajaid.Meeldib · Vasta · 1 · 2 tundi · MuudetudAnts ViiraOlgem ausad ja täpsed. "Kaljurand usub, et tema poolt paneb hääletama asjaolu, et tema seisukohad kattuvad valija omaga."Tuleks välja selgitada, kes see selline valija on. Kui aga ei õnnestu, siis vist tuleb leppida, et mammibaaba saab ainult ühe hääle. Õnneks aga ühe häälega meie presidendiks veel ei saa.