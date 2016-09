Mahe Eesti Ökomässul

Programm1. Mahe ja jätkusuutlik maailmavaadeL 17.09 kell 12.00 – 13.45 GaleriiRein Einasto – Organic Estonia, TTK em professor, PaeliitJaak Uibu – Eesti Rahvastiku problemaatika vedajaKaidi Tamm – Karlsruhe Tehnikaülikooli Jätkusuutlikkuse Kooli õppejõud.Lembit Loo – IT ettevõtja, Lilleoru MTÜMODERAATOR: Toomas Trapido2. Maheriigi suundumus Mahe-Eesti – kuvand, toit, vajadus, võimalus.L 17.09 kell 14.00 – 15.30 KatlamajaKrista Kulderknup – Organic Estonia eestvedajaRoy Strider – ökoriigi kaasamõtlejaJuhan Särgava – Saidafarm, maheettevõtjaArtur Talvik – maaelukomisjoni liigeKaupo Vipp – publitsist3. Ühisloovuse rakendamineL 17.09 kell 16.00 – 17.45 KatlamajaToivo Aalja – ettevõtja, Lilleoru MTÜRait Kondor – Ühistupank, Kodumaa KapitalPaul Tammert – majandusteadlane, ühistegevuse õppejõud, ettevõtjaToomas Trapido – Teeme Ära! üks algataja, Eesti Ökokogukondade ühenduse juhatuse esimees4. Uuenduslik mahemajapidamineP. 18.09 kell 11.00 – 12.30 KatlamajaÜlo Vooglaid – Tartu Ülikooli em. proffessorRasmus Rask – La Muu, Kalamaja Avatud KoolRiinu Lepa – Ökokogukond Väike Jalajälg, Tagurpidi Lavka, EBS doktorantuurReet Aus – moedisainer, ettevõtja, EKA vanemteadur, MTÜ Lilleoru liigePriit Kallas – ettevõtja, Iglusaun5. Loodus tagasi linna. Kui palju siis peab?P. 18.09 kell 13.00- 14.45 KatlamajaRelo Ligi – Tallinn – Roheline pealinnRea Sepping – Tartu linnaaiad – Elavad aiadReet Priiman -UT keskkonnafüüsika labori endine juhtteadurToomas Paaver – arhitekt, Telliskivi seltsi juhatuse liigeMODERAATOR: Yoko AlenderFILMIDToimumispaik Ökomässu filmikoda“Eesti biodünaamika 26 aastat ajalugu”L. 17.09 kell 14.00- 15.15 FilmikojasLühifilm on valminud Eesti Biodünaamika Ühingu 25 aastapäeva tähistamise (2014) käigus, andes lühiülevaate uue loodustervikut austava mõtteviisi sünnist ja arengust meil ja maailmas.Filmi järel vestlusringis EBÜ asutajaliige, mahetalunik aastast 1989 Arvo Purga.“Normaalne inimene”L. 17.09 kell 15.30- 16.15 FilmikojasAkadeemilise karjääriga Kaie jõuab läbi kriisi tervises ja isiklikus elus tõdemuseni, et rollid ning staatus, mida ta edule suunatud tarbimisühiskonnas kandis, ei rahulda teda enam. Kolme töökoha ja välise tunnustuse hinnaks on sisemine rahulolematus: kas see onnormaalne? Kaie otsustab oravarattast välja astuda, et leida ennast ja oma kutsumus.Tuge leiab ta Lilleoru ökokogukonnast ja sealselt joogaõpetajalt Ingvar Villidolt. Praktiseerides krija joogat püüab Kaie oma sisemaailma korrastada ja teadlikult ümber kujundada. Film jälgib naise otsinguid poole aasta jooksul, märtsist septembrini 2010.Näeme väljapääsu otsimist isiklikust kriisist, mis puudutab paljusid kapitalistlikus süsteemis elavaid inimesi ja seab küsimuse alla vaikimisi omaks võetud valikute paikapidavuse. Autorid Tanno Mee ja Kaidi Tamm, produtsent Marianne Ostrat.Filmile järgneb arutelu: Kas ja kuidas saame teadlikult kaasa aidata ühiskondlikule muutusele ning uute jätkusuutlike lahenduste sünnile.Kaie Kotov on sotsiaalse innovatsiooni mentor ja tegutseb Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku juures avalike teenuste huvikaitse juhina. Hariduselt semiootik, uurib ta oma doktoritöös, kuidas sotsiaalne innovatsioon toimib ühiskonnas juurdunud harjumuste ümberkujundajana, ning otsib tööriistu, mida saaks kasutada kogukonna tasandil muutuste esile kutsumiseks ja juhtimiseks.P. 18.09 kell 11.00 FilmikojasFilmiblokk ja artutelu kaasaegsest infoühiskonnast ja probleemidest.“Mouse Utopia Experiment”Film näitab rottidega tehtud katse alusel millised on ülerahvastataud ühiskonna pobleemid. (pikkus 8 min)“IDIOTS”Lugu sellest, kuidas tehnoloogia idioodistab inimest. (pikkus 7 min)“Aja seadus”Lugu sellest kuidas toime tulla olukorraga kui ennem sadu aastaid toimunud protsessid on kokku surutud 10 aasta peale. Millised on ühiskondlikke protsesside kiirenemise tagajärjed.“Psüühika tüübid”Psüühika tüübid räägib sellest, millised psüühikatüübid praeguses ühiskonnas domineerivad.SEMINARIDInimtegevuse käitumuslikud seosed keskkonnaga selginevad läbi teadmiste – Reet PriimanL. 17.09 kell 11:00-12:15 MõttekojasKui inimesel puudub sisemine motivatsioon oma teadlikkust edendada, ei muutu Maa jätkusuutliku eksistentsi säilitamise suunas eriti midagi. Suureneb vaid planeet Maa looduslikku tasakaalu rikkuva ennatliku tehnogeense tegevuse laastav mõju planeedi biosfäärile.Reet Priiman, PhD – töötanud vanem- ja juhtteadurina TA Keemia Instituudis ja Tartu Ülikooli füüsikaosakonna keskkonnafüüsika laboris ning keskkonnafüüsika- ja keemia õppetooli juhataja -professorina tollases Põllumajanduse Akadeemias.Praegu jätkab keskkonnateadlikkuse alast tegevust (innovaatilistele teadusuuringutele põhinevad arvamuslikud ja analüüsivad loengud, arutelud, töötoad, õpiõue päevad, matkad loodusradadel, konsultatsioonid) erinevatele huvigruppidele (enamikel juhtudel ühiskondlikul alusel).Madalasustusega planeet – Einar EilandL. 17.09 kell 12.30- 13.45 MõttekojasMadalasustustega planeedi liikumine otsib vastust küsimusele, milline võiks olla kaasaegsele infoühiskonnale sobilik ühiksonnamudel.Madalasustusega planeedi liikumine on tänapäeva rahvusvaheline ettevõtmine, mis on kanda kinnitanud ka Eestis. Madalasustusega planeedi loengu raames tuuakse välja ka linnastumisega kaasnevad pobleemid ja pakutakse lahendust nende probleemide leevendamiseks.Selline madalasustusega küla võiks toimida nagu ühistu ja võiks olla kodanikupalga pilootala Eestis. Selliselt loodud küla peaks ennetama ka tehnosfääri arenguga seotud riske ja seab küsimuse, millises kultuuritüübiga ühiskonnas me üldse elada tahame ja kas meile on valikuid pakutud.Einar Eiland on süsteemianalüütik, kes omab kõrgharidust nii ehituse kui sotsaalmajanduse valdkonnas. Viimased 15 aastat on ta tegelenud ühiskondlike protsesside uurimise ja mudelite väljaarendamisega, et ühiskondlikke protsesse mõista. Kõik eeltoodud teemad on seotud ühiskondliku julgeoleku temaatikaga, mille lahutamatuks osaks on nii geneetiline, sotsiaalne kui kultuuriline inimühiskonnana ellujäämine. Tema tegemised on olnud seotud nii regionaalsete kui rahvusvaheliste arengutega.Teadlik kogukondlikkus – Kaidi TammL. 17.09 kell 14.00- 15:30 MõttekojasKuidas kujundada jätkusuutmatust tarbimisühiskonnast kestlikum ja tasakaalukam elamise viis? Kas ja kuidas saavad teadlikkus ja kogukondlikkus jätkusuutlikule arengule kaasa aidata? Pärast sissejuhatust teemasse vaatame häid näiteid ja arutame üheskoos teadliku kogukondlikkuse potentsiaalide üle.Kaidi Tamm on semiootik ja sotsioloog, jätkusuutlikkuse uurija ja jagamisühiskonna praktik. Ta töötab Karlsruhe Tehnikaülikooli Jätkusuutlikkuse Koolis.Ökomässul osalejad, toetajad ja kaaskorraldajad:Säästva Renoveerimise Infokeskus, Eesti Biodünaamika Ühing, MTÜ Eesti Ökokogukondade Ühendus, MTÜ Lilleoru, Eesti Paeliit, Saidafarm, Reet Aus – PhD ja Trashtotrend.com, Business Mentor – mahemajandus ja mahejuhtimine, Creative Woodworks OÜ – Iglusaun, Tagurpidi Lavka, Eesti Pakendiringlus, Gaia Akadeemia,Kodumaa Kapitali HLÜ, ökokogukond Väike Jalajälg, Roheline Pealinn – Tallinn, Madalasustusega Planeedi Selts, Elukeskkonna- ja Rahvastikuarengu Selts, Telliskivi Selts, OÜ OkkaStyle, Vaksali kogukonna aed, Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik, La Muu, Avatud Kalamaja Kool.