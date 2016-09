Lahkus tuntud eesti teleajakirjanik Aarne Rannamäe

10. september 2016Aarne RannamäeVallo Kruuser / DelfiTäna lahkus ootamatu terviserikke tõttu tuntud teleajakirjanik Aarne Rannamäe.„Ma pigem murdun, aga ei paindu.“ „Ajakirjandus on ainus koht, kus ma saan olla piisavalt vaba.“Aarne Rannamäe 9. juuni 2012Eesti Rahvusringhääling kaotas täna ootamatu terviserikke tõttu ühe oma parima ajakirjaniku ja suurepärase kolleegi Aarne Rannamäe, teatas ERR.Aarne Rannamäe sündis 10. mail 1958 Tartus. 1976. aastal asus Aarne Tartu Ülikoolis õppima ajakirjanduse eriala. Juba siis sai tema eriliseks huviks välispoliitika. Lõpetanud 1981. aastal ülikooli, tuli Aarne kohe ETV-sse tööle.1980-ndatel oli Aarne tööks ETV-s ühiskonnaelu ja välispoliitika saadete juhtimine („Rahvusvaheline panoraam“, „Vaatevinkel“, „Ajapilt“ jne) .1990-ndatest on Aarne olnud seotud „Aktuaalse kaamera“ meeskonnaga, juhtides ka 1990-ndate teisel poolel toimetust. Kuni tänaseni oli Aarne juhtida „Aktuaalse kaamera“ välisuudiste töö.Lisaks juhib ta ETV-s aastast 2007 saadet „Vabariigi kodanikud“ ning oli ka üks „Välisilma“ saatejuhte. Samuti oli ta Vikerraadio populaarse saate „Rahva teenrid“ saatejuht.Oma särava ajakirjandusliku tegevuse eest on Aarnet tunnustatud Vabariigi Presidendi poolt Valgetähe V Klassi teenetemärgiga (2007) ja ERR-i ajakirjanduse kvaliteedi kõrgeima autasu, Valdo Pandi nimelise preemiaga (2008).Aastatel 2001-2012 töötas Rannamäe "Aktuaalse kaamera" toimetuses saatejuht-toimetajana ja oli praeguseni välisuudiste toimetuse juht. Alates 2007. aastast juhtis ta ETV saadet "Vabariigi kodanikud".Sügav kaastunne Delfi toimetuse poolt kõigile lähedastele.