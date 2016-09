Kungla - Tants on tervisele hea!

Kutsume uusi ja vanu tantsijaid Kungla rahvatantsutrenni!Käesoleval hooajal valmistume 2017a. Lääneranniku Eesti Päevade tantsupeoks Los Angeleses. Igaüks on teretulnud tantsima, olenemata tantsuoskusest!Vanem rühm (13+ , teismelised ja täiskasvanud) tantsib kolmapäeva õhtuti kl 19:00 kuni 21:00 Eesti Maja suures saalis, alates 21. septembrist.Lasterühm (7.-13. aastased) tantsib teisipäeva õhtuti kl 18:15 Eesti Maja väikeses saalis alates 20. septembrist (juht: Elin Marley)Mudilaste rühm (lasteaiaealised) tantsib laupäeviti peale lasteaeda Eesti Majas alates 17. septembrist (juht: Viive Kittask).Kungla tegevust toetab Eesti Sihtkapital Kanadas. Kui teil ei ole võimalik tantsida, aga soovite meid aidata, siis saate seda teha ESK kaudu (iga annetuse eest saab tulumaksukviitungi).Tule tantsima, tule julgesti ja too sõbrad kaasa!TERR Kungla juhatusTERR Kungla starts practicing for the 2017 LEP/West Coast Estonian Days.Older group practices (13+) are on Wednesdays from 7-9 pm starting on September 21st at the Toronto Estonian House.*No previous dance experience required. Estonian language skill is not a requirement.*Kids' group (ages 7-13) practices are at 6:15pm on Tuesdays, at the Toronto Estonian House Gallery Hall (Väike Saal). starting September 20th.Pre-school group (ages 3-6), practices are on Saturdays after kindergarten. Registration on September 17th.