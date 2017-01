KULDMEDAL! Kelly Sildaru kerkis X-Mängude ajaloo noorimaks kahekordseks võitjaks! FOTOD ja VIDEO

29. jaanuar 2017Delfi SportGalerii: 24 piltiKelly Sildaru Foto: Priit SimsonX-Mängudel Aspenis laupäeva hilisõhtul vigursuusatamise Big Airi hüpetes hõbemedali võitnud Kelly Sildaru tegi täna ajalugu, kui võitis pargisõidus kuldmedali! Alles 14-aastane Kelly on alates tänasest X-mängude noorim kahekordne kullavõitja!Kelly Sildaru kindlustas võidu juba esimese laskumisega, mille eest sai 92,33 punkti. Vaata katset:Vabandust, aga antud video ei ole kättesaadav sinu riigist.Ka Kelly teine laskumine, mida hinnati kohtunike poolt 91,33 punktiga, oleks tähendanud täna esikohta. Hõbeda võitis prantslanna Tess Ledeux 90 punktiga ja pronksi norralanna Johanne Killi 80 punktiga.X-Mängude ajaloos polnud varem mitte keegi suutnud enne 15. sünnipäeva võita kaht kuldmedalit. Kelly võitis mäletatavasti pargisõidus kuldmedali ka aasta tagasi, olles toona alles 13-aastane."Võita või võitu kaitsta on üks ja seesama – väga raske," ütles Sildaru vahetult kullavõidu järel. "Oli väga emotsionaalne võit, aga ei näidanud seda tantsuga välja. Tess Ledeux’ saadud 90 punkti pani pisut muretsema, aga kinnitasin endale, et tuleb oma parimal moel ära teha.""Vaatasin mäel olevast telerist ja kui oli selge, et võitsin, langes pinge. Tegelikult ei läinud kumbki laskumine nii, nagu tahtsin. Eksisin reilidel ja esimese laskumise viimasel hüppel," lisas õnnelik võitja.