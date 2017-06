Karm prognoos: ÜRO arvutused näitavad, kuidas Eesti rahvaarv kahaneb. Läti ja Leedu seis on aga veel kehvem

22.06.2017, 12:45Nigeeria läheb aastaks 2050 USAst möödaTanel SaarmannreporterFoto: Eero VabamägiÜRO on arvutanud välja, et India elanike arv ületab Hiina rahvaarvu umbes seitsme aasta pärast. Kolmandale kohale tõuseb aga Nigeeria, kes võtab selle üle USA-lt. Eesti rahvaarv langeb tasapisi, kuid 2100. aastaks on see juba kindlalt alla miljoni. Soome kasvab, kuid Läti ja Leedu kahanevad kiiremini kui Eesti.Täna elab planeedil Maa 7,6 miljardit inimest ja see number tõuseb aastaks 2030 8,6 miljardini. Veel 20 aastat edasi ja meid on 9,8 ning aastaks 2100 juba 11,2 miljardit.Igal aastal tuleb planeedile juurde 83 miljonit inimest ning seegi arv kasvab. Kasv jätkub isegi vaatamata sellele, et sündide arv paljudes riikides on juba 1960ndatest languses.ÜRO elanike divisjoni juht John Wilmoth ütles, et nende raportis on info 233 riigi ja piirkonna kohta.„Aafrika elanike arv kasvab ning ootame, et ligi pool elanikkonna kasvust toimub just selles regioonis," ütles ta. „Teine oluline aspekt on see, et Euroopa elanike arv kukub lähimate aastakümnetega."Eesti ja meie naabridEesti osas on arvud nukrad. Tänaselt ligi 1,3 miljonilt kukume me aastaks 2030 1,245 ning 2050. aastaks 1,145 peale. Sajandivahetusel ehk 2100. aastal on meid aga vaid 891 000.Soome rahvaarv kasvab samal ajal 5,5-lt 6,1 miljoni peale. Läti seis on veel kurvem kui meil. Prognoosi järgi on neid tänase 1,95 miljoni asemel 2050. aastaks 1,5 miljonit ning 2100. aastaks 1,15 miljonit. Leedulgi läheb hullemini kul meil. Tänase 2,89 miljoni asemel on nende kohta käiv prognoos selline, et 2050. aastal on leedukaid 2,4 miljonit ning 2100. aastaks 1,9 miljonit.Mis toimub ülejäänud maailmas?ÜRO hinnangul toimub pool kogu planeedi elanikkonna kasvust aastani 2050 vaid üheksas riigis. Nendeks on India, Nigeeria, Kongo, Pakistan, Etioopia, Tanzaania, USA, Uganda ja Indoneesia. Riikide järjekord on toodud nii, et kõige enam panustav riik on järjekorras eespool.Sel perioodil prognoositakse, et koguni 26 Aafrika riigi elanikkond kahekordistub.Nigeeria on täna maailmas rahvaarvult seitsmes riik. Hiinas elab täna 1,4 miljardit inimest ning temast läheb lähiaastatel mööda India, kus praegu elab 1,3 miljardit inimest.Sündivus on väga erinevKeskmiselt oli aastatel 2010-2015 igal naisel 2,5 last, kuid see number on maailma eri paigus väga erinev.„Euroopas on see kõige madalam, hinnanguliselt 1,6 sündi naise kohta. Aafrikas on see aga 4,7," ütles John Wilmoth.Raportist tuli välja, et sündivus on üpris suur 47 vähim arenenud riigis, kus elanikkond kasvab 2,4% aastas. Ehkki see näitaja peaks langema, siis prognoositakse, et neis 47 riigis kasvab elanike arv 2050. aastaks 33% ehk 1 miljardilt 1,9 miljardile.Aina enam on neid riike, kus naine sünnitab keskmiselt alla 2,1 lapse, mis on nö taastootmise piiriks. Aastatel 2010-2015 oli see näitaja negatiivne 83 riigis, mis moodustavad maailma üldpopulatsioonist 46%.Kümme kõige suurema elanike arvuga riiki, kus sündivus on madal on Hiina, USA, Brasiilia, Venemaa, Jaapan, Vietnam, Saksamaa, Iraan, Tai ning Suurbritannia, on raportis kirjas.Kõik see viib teatud riikides vananeva ühiskonnani. Raportis on kirjas, et 60-aastaste ja vanemate arv kasvab aastaks 2050 enam kui kaks korda. Tänaselt 962 miljonilt 2,1 miljardini. 2100. aastaks on see aga 3,1 miljardit.Täna on veerand Euroopa elanikkonast üle 60-aastase, 2050. aastaks prognoositakse selleks juba 35% ja siis jääb see kuni sajandi lõpuni enam-vähem samale tasemele.