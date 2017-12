KANDIDAATIDE ESITAMINE EKN’i TEENETEMÄRGILE ON AVATUD KUNI 31. JAANUARINI 2018 Eesti Elu

NOMINATIONS FOR EKN AWARD OF MERIT OPEN UNTIL JANUARY 31KANDIDAATIDE ESITAMINE EKN’i TEENETEMÄRGILE ON AVATUD KUNI 31. JAANUARINI 2018TORONTO- The Estonian Central Council in Canada has opened nominations for the Canadian-Estonian Award of Merit for outstanding contributions to the Estonian community in Canada. The awards are announced at Estonian Independence Day Celebrations each year in Toronto and recipients include community volunteers, activists and friends of the Estonia and the Canadian-Estonian community.TORONTO - Eestlaste Kesknõukogu Kanadas on taas avanud kandidaatide esitamise Kanada eestlaste teenetemärkidele silmapaistva panuse eest Eesti kogukonna heaks Kanadas. Teenetemärkide saajad kuulutatakse välja igal aastal Eesti Vabariigi aastapäeval Torontos. Saajate hulka kuuluvad Eesti ja Kanada-Eesti kogukonna vabatahtlikud, aktivistid ja sõbrad.Kandidaate teenetemärkidele saab esitada elektrooniliselt või alla laetava vormi kaudu - https://goo.gl/ca2Lby Samuti võite täita ka allolevad väljad ja saata selle informatsiooni aadressile EKN, Tartu College, 310 Bloor St W, Toronto, ON M5S 1W4, Canada või EKN'i epostile:Nominations for the award are open and the nomination form can be completed electronically or downloaded at https://goo.gl/ca2Lby You may also fill out the following fields and mail this form toEKN, Tartu College, 310 Bloor St W, Toronto, ON M5S 1W4, Canada or email us:Teie nimi / Your name:Teie emaili aadress / Your email address:Teie posti aadress / Your postal address:Keda soovite esitada teenetemärgi saajaks? (nimi) / Name of the person you are nominating for the EKN medal of honour:Kuidas on Teie esitatud isik ärateeninud EKNi teenetemärgi? Please describe some of the reasons why you believe this person should be awarded this medal: