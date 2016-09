Kanadas evakueeriti pommiohu tõttu üle poolesaja õppeasutuse PM

CBS/AFP/Reuters/PMKanada politsei. ScanpixKanada idaosas evakueeriti umbes 60 kooli ja ülikooli õpilased faksiga saadetud pommiähvarduse tõttu, teatas politsei täna. Reutersi andmetel on vähemalt ühele USAs asuvale koolile sarnane ähvardus tehtud.Kõik Kanada väikseimas Prints Edwardi saare provintsis asuvate põhi- ja keskkoolide õpilased toimetati turvalistesse kohtadesse, kuhu vanemad saavad neile järele tulla, lisas politsei. Suletud on ka Prints Edwardi saare ülikool ning Hollandi-nimeline kolledž.Prints Edwardi saare politsei sõnul pole seni koolidest midagi kahtlustäratavat leitud.Evakueerimise põhjustas Nova Scotia provintsi politseile saabunud ähvardus, milles ähvardati pommiplahvatusega provintsis asuvat kolme ülikoolilinnakut. Ülikoolilinnakud on nüüdseks evakueeritud.Politsei on lubanud korraldada peagi pressikonverentsi.