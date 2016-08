Kanada peaminister asus burkiinide kaitsele PM

23. august 2016AFP/BNSKanada peaminister Justin Trudeau. The Canadian Press/PA Images/ScanpixKanada peaminister Justin Trudeau kaitses eile Prantsusmaa burkiinikeeldu kommenteerides üksikisikute õigusi ja vabadusi.«Peaksime Kanadas olema rohkem kui sallivad,» ütles Trudeau pärast valitsuse istungit ajakirjandusele.Burkiinid on keelatud Prantsusmaa kaguosas vähemalt 15 linnas, teiste seas Nice´is. Ka mitu Kanada Québeci provintsi parlamendisaadikut on kutsunud mosleminaiste ujumisriietust keelustama.Trudeau tõrjus üleskutseid burkiinide keelamiseks Kanadas ning rõhutas üksikisiku õiguste ja vabaduste austamist.«Me peaksime Kanadas rääkima avatusest, sõprusest ja üksteisemõistmisest. Sallivus tähendab teiste olemasolu õiguse aktsepteerimist tingimusel, et nad meid liiga palju ei häiri,» lisas peaminister.