Iga viies Helsingi roolijoodik on eestlane

Karel Reisenbukreporter13. märts 2017 22:48Alkomeeter. | FOTO: Eleri Lõhmus / ValgamaalaneHelsingi politsei statistikast selgub, et peaaegu iga viies purjuspäi roolikeeraja on eestlane. 1684-st tabatud roolijoodikust olid lausa 303 eestlased.Purjutavad eestlastest roolikeerajad on Soome pealinna politseile tihe nähtus. Probleemi kinnitab ka tõsiasi, et näiteks viimasel nädalavahetusel tabati roolist kolm eestlasest autojuhti, kes kõik olid raskes joobes, kirjutab Helsingin Sanomat.Liikluspolitsei juhile Dennis Pastersteinile on samuti eestlaste olukord tuttav. «See on tõepoolest murettekitav nähtus,» tõdes ta.Samas on liikluspolitsei juhi sõnul siiski näha üldises statistikas positiivset arengut, sest võrreldes 2010. aastaga on joobes autojuhtide üldarv langenud 15 protsenti. Pastersteini sõnul pole aga samas tempos langenud välismaalaste joobes juhtimiste arv.Tema sõnul ei saa tuua välja ühtegi konkreetset faktorit, miks ikkagi nii paljud eestlased alkoholiga autoroolis patustavad, kuid pakub välja, et ilmselt on põhjused transpordikultuuris ning liiklusohutuse tasemes.Ühe lahendusena pakub ta välja nii-öelda alkoholivärava sadamates, mis näiteks ühes Stockholmi sadamas on siiani häid tulemusi pakkunud.