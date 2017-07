Hollandi portaal: Baltimaades valmistatakse lapssõdureid võitluseks Venemaaga

Johanna VahuriReisiportaali toimetaja26. juuli 2017Tänavu mais tehtud pilt Leedu Kuningas Mindaugase Husaaripataljoni õppuselt Panevežises. | FOTO: Sergey Melkonov / Sputnik / ScanpixHollandi uudistelehekülg De Correspondent avaldas loo, kus väidetakse, et Baltimaades kasutatakse lapssõdureid ja toimub pidev valmistumine sõjaks Venemaaga.«Fotoajakirjanik Tomaso Clavarino rändas möödunud kuudel läbi Leedu, Läti ja Eesti. Ta nägi, kuidas noored valmistusid tõsiselt sõjaks Venemaaga. Ta tegi meile sellest intrigeeriva fotoreportaaži,» kirjutab teksti sissejuhatuseks De Correspondenti rahvusvaheliste uudiste toimetaja Maaike Goslinga.Fotoreporaaži enda autoriks on Itaalia ajakirjanik Tomaso Clavarino. «Alates Krimmi anneksioonist on muret tundma hakanud ka Eesti, Läti ja Leedu. Ma reisisin läbi Baltimaade ja nägin kuidas 13-aastased tüdrukud, mootorrattajõukude liikmed ja usuõpetuse õpetajad saavad kokku paramilitaarsetes gruppides,» alustab itaallane teksti, mis on pikitud täis pilte kahvatuilmelistest lastest vorm seljas sõduriharjutusi tegemas.«Selguse mõttes: see kõik toimub Euroopa Liidu piirides ja järjest kasvava NATO sõjaväe silme all. Ükskõik millises teises Euroopa Liidu riigis vaadataks sellist paramilitaarset tegevust kahtlusega ja see võidaks isegi keelata,» jätkab itaallane oma hinnanguga. «Kuid mitte Balti riikides. Siin leiavad inimesed, et sellised grupid avaldavad positiivset mõju rahva ühtsusele ja riigi turvalisusele.»Itaallane uuris ka Wilsoni keskuse teadurilt Michael Kofmanilt, miks selliste organisatsioonide liikmelisus kasvab ning sai järgneva vastuse: «Noored on kergesti natsionalistlike ideede ja programmidega mõjutatavad, kindlasti muutub natsionalism nüüd kogu Euroopas tugevamaks.»Artikli väitel on umbes pooled Leedu vabatahtlike kaitseassotsiatsiooni liikmetest alaealised: «Need on poisid ja tüdrukud, kes kohtuvad treeninglaagrites, külast külla reisides, mõnikord kakskümmend või kolmkümmend kilomeetrit läbi metsa, üle põldude või mudastel radadel matkates, seljas seljakott, mis mõnikord kaalub rohkem kui kandja ise. Nad õpivad sõjalisi strateegiaid, õhupüssidest laskmist ja plastikkalašnikovidega marssimist.»«Gargždais räägivad mulle instruktorid, et see on kõigest skaudilaager. Ma ei ole ise kunagi skaut olnud, kuid ma ei mäleta küll, et minu sõbrad, kes skaudid olid, oleksid pidanud sõjaväevormis, kiiver peas, raske seljakott seljas ja õhupüss käes läbi metsa rühkima,» läheb Clavarino edasi. «Või, et nad oleksid ehtsate sõduritena tänavatel patrullinud.»«Paramilitaristide kasv selles piirkonnas käib käsikäes natsionalismi kasvuga. Kuid kui sõjaväelastelt küsida nende poliitiliste vaadete kohta, vastavad nad kõik: «Me oleme apoliitilised.»,» kirjutab ta.Seejärel räägib artikkel, kuidas sõidab kaugemale põhja ja Lätis hüppavad kui muuseas Riiast umbes 50 kilomeetri kaugusel metsast välja grupp noori, kes on just lõpetanud õppuse 30 täiskasvanud mehega.Samasugust «väljahüppamist» kogeb itaallane taas Eestis, kus veoautost väljub umbes 15 inimest, mehed ja naised, noored ja vanad, kalašnikovid käes.Loo autori veebilehe kohaselt on tema töid avaldanud sellised väljaanded Newsweek, Washington Post, Der Spiegel, Al Jazeera, Vice, The New Republic, Vanity Fair, Frankfurter Allgemeine Zeitung, The Guardian, Corriere della Sera, La Stampa ja La Repubblica. Nagu Vene propagandakanali RT saidilt selgub, siis on ka nemad Clavarino töid avaldanud.Pisut teistsuguse tekstiga ingliskeelne versioon on saadaval ka Clavarino enda veebilehelt.