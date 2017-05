Hoia oma tervist: toiduained ja valmistooted, mille söömist peaks vältima DELFI

Foto: ShutterstockNeid toiduaineid tasub vältida – ikka selleks, et sul oleks vähem terviseprobleeme ja näeksid parem välja.Sulajuustu viiludAmeerika juustuna tuntud sulatatud juustu viilude puhul ei ole tegelikkuses tegemist üldse juustuga. Olenevalt brändist on tegemist tehasetootega, mis on olemuselt juustulaadne toode ja mille koostisosadeks on segu piimarasvast, kuivainetest, väikesest kogusest vadakust, emulgaatoritest ja toiduvärvidest. Sel on kõrge soodiumi sisaldus ja juba ühes sulajuustu viilus on nii kõrge rasvasisaldus, et see on võrdväärne pigem rasvase lihatüki kui mõne piimatootega.Töödeldud lihatoidud, mis sisaldavad nitraate või nitrititeidLoe poes alati tähelepanelikult vorstide, sinkide ja kõikvõimalike muude lihatoodete silte – kui need sisaldavad nitraate ja/või nitriteid, jäta need ostmata. Teadusuuringutes on selliseid aineid seostatud mitmete vähiliikidega, kuid sellegipoolest kasutatakse neid toiduainetööstuses, et rikastada toitude värvi ja maitset ning et ennetada riknemist.MargariinKuna margariini valmistatakse taimeõlidest ja selles sisaldub vähem kolesterooli ja küllastunud rasvu kui võis, siis on seda juba pikalt peetud tervislikumaks valikuks. Nüüd aga, kui eksperdid ütlevad, et toidus sisalduv kolesterool ei ole tegelikkuses nii kahjulik kui nad arvasid, siis margariin, mis on ka kõrge soolasisaldusega ning milles leidub artereid ummistavaid transrasvasid, ei tundu enam nii tervislik. Transrasvad, nagu näiteks küllastunud rasvhapped, tõstavad vere kolesteroolitaset ja südamehaiguste riski.Karastusjoogid ja dieetkoolaKõik teavad, et gaseeritud karastusjoogid on sinu tervisele väga halvad. Juhuks, kui see info on sinu kõrvust mööda läinud – ühes keskmises purgitäies sisaldub umbes 10 teelusikatäit suhkrut. Kui sa tarbid korraga nii palju, reageerib su keha üleliigse insuliini tootmisega, mis tavaliselt aitab kehal suhkrut vereringest endasse imada, et seda energiana kasutada. Ajapikku aga võib see pidev ületootmise reaktsioon suurendada sinu riski diabeeti või vähki haigestuda. Kui karastusjookides sisalduv suhkrukogus sind veel ei hirmuta, võivad seda teha teised koostisosad. Hiljuti läbiviidud uuringust selgus, et need, kes tarbivad iga päev dieetkoolat, tõstsid sellega oma vähki haigestumise riski 58% võrra.Kuigi dieetkoolas ei ole otseselt sellises koguses suhkrut, sisaldab vee kunstlikke magusaineid, mis pole ilmtingimata paremad. Jah, kõik kunstlikud magusained pole võrdväärselt ohtlikud. Sellegipoolest, enamikes sisaldub intensiivsemas koguses magustatud aineid kui tavalises valges suhkrus. Ajapikku võivad üleliigselt magustatud ained sinu maitsemeeli nõrgendada ning eriti tuntav on see looduslike magusainete osas nagu näiteks puuviljad. Jah, teoreetiliselt võib pidev dieetkoola tarbimine muuta ühe ideaalselt magusa õuna maitsetuks.Lisaprobleemid, mis kaasnevad dieetkoola joomisega: seda on seostatud ka depressiooni, hambakaariese, suurenenud rabanduse ja südameataki riski ning enneaegse sünnitusega. Seega, mõtlemisainet jagub.Suhkruvabad kommidMaiustused, mida reklaamitakse spetsiaalselt kui suhkruvabasid, kipuvad siiski sisaldama kunstlikke magusaineid (loe uuesti eelmisi lõike). Lisaks, ekspertide sõnul ei suuda keha seedesüsteem kuigi hästi lõhustada suhkruasendajaid ega alkoholisuhkruid. Seega, kui nendega üle piiri lähed (kuigi piir on iga inimese jaoks individuaalne), võib sind tabada üsna tugev kõhuvalu.Masstoodanguna kasvatatud puu- ja köögiviljadPestitsiidid, mida kasutatakse tavapäraselt puu- ja juurviljade kasvatamiseks, võivad avaldada mõju ajule ja närvisüsteemile, tõsta vähiriski, häirida normaalset hormonaalset talitlust ja tekitada naha, silmade ning kopsude ärritust. Kas teadsid, et mürkained jäävad tihti puu- ja juurviljadele alles ka peale nende pesemist ja koorimist?EWG hiljutine raport väidab, et kõige rohkem “mürgitatud” on õunad, virsikud, nektariinid, maasikad, viinamarjad, seller, spinat, paprika, kurk, kirsstomatid, salatiherned, kartulid ja lehtkapsa. Kui sa aga valid vähemalt ühe puuvilja, mille orgaanilist versiooni ostma hakkad, siis soovitatakse selleks õunu. 99 % õuntest, mida EWG testis, sisaldasid vähemalt ühe pestitsiidi jääke.Sai ja küpsised, mis on valmistatud kasutades kaaliumbromaatiSeda kemikaali kasutatakse selleks, et aidata saia ja küpsiste taignal küpsemisprotsessi ajal kerkida. Seda vaatamata asjaolule, et kaaliumbromaati on uuringutes seostatud teatud tüüpi vähiriskidega ja see on mitmetes riikides isegi keelatud aine. Jälgi toidupoes küpsetatud saiatoodete silte või küsi täpsustavat infot koostisosade kohta, kui ostad saiakese mõnest kohvikust. Vali alati kaaliumbromaadivaba variant.Mikrolaineahjus valmiv popkornMikrolaineahjus valmistatud popkorni söömine otse kotist ei ole tervislik. Tihti seostatakse eriti mikrolaineahjus valmistatud popkornide kotte keemilise ainega, mida tuntakse nime all perfluorooktaansulfoonhape (PFOS), mis uuringute kohaselt võib mõjutada viljakust, vähiriski ja (seda eriti loomade aga mõnel juhul ka inimeste puhul) korrektset neerutalitlust. Kuna mikrolaineahjus valmistatavate popkornide kotid ei tule koos sildiga „toksiline“, oleks parim neid üleüldiselt vältida. Lisaks, mõned popkornide tootjad lisavad neisse ka ebatervislikke transrasvu ja märgivad tootesiltidele ähmaselt „kunstlikud maitseained“ või „naturaalsed maitseained“. Seega on võimalik, et sa ei saagi sajaprotsendiliselt teada, mis neis sisaldub. Halvimal juhul võib kodus valmistatavates popkornides sisalduda ka naatriumvesinikglutamaat, mis võib põhjustada peavalu või iiveldust, või diatsetüüliga võimaitseainet, mis võib selle sisse hingamisel tekitada isegi hingamisraskusi. Ei, aitäh.Maisitortillad ja muffinid, mis on valmistatud propüülparabeenidegaSee levinud kosmeetikatööstuses kasutatav koostisosa on samuti kasutatud maisipõhiste tortillade ja muffinite valmistamiseks. Kontrolli selle tuvastamiseks lihtsalt tootesilti. Kui toiduaine seda sisaldab, on see ka eraldi kirjas. Kuna see kemikaal toimib kui östrogeen, võib see sinu organismi vähemalt hetkeks rivist välja viia. Tõenäoliselt võib see mõjutada sinu viljakust ja suurendada ka rinnavähirakkude kasvamise tõenäosust, väidavad uuringud. Kahjuks pole läbi viidud katseid, mis võrdleksid, mis juhtub, kui seda ainet sisaldub korraga nii sinu toiduaines kui kosmeetikas. Seega teadlased ei tea veel, mis saab siis, kui sinu taco-armastus ja propüülparabeeni sisaldav kehakreem üheaegselt kehasse jõuavad.Ükskõik, missugused pakendatud toiduained, mille koostisosade nimekirjas on enam kui kaks koostisosa, mida sa ei suuda tuvastadaPaar näidet: „butüülhüdroksüanisool“ (BHA) või „butüülhüdroksütolueen“ (BHT). Need ained on antioksüdandid, mida kasutatakse säilitusainetena toitudes nagu kartulikrõpsud, eelvalmistatud lihatoidud ning hommikuhelbed. BHA on sisesekretsioonisüsteemi kahjustaja – kui seda jõuab sinu kehasse suures koguses, võib see mõjutada munasarjade suurust ja nende võimet toota teatud tüüpi hormoone. Ka BHT pole süüst puhas. Loomi uurinud teadusuuringud on näidanud selle aine seost motoorsete probleemidega ja kopsu- ning maksavähiga. Kuigi need koostisosad võivad inimesi ja loomi erinevalt mõjutada, on nende ainete vältimine on sinu parimates huvides.Allikas: Delish